Таємна страва леді Ді. Як принцеса Діана готувала український борщ

Улюбленою стравою колишньої дружини принца Чарльза був буряковий суп із додаванням молока та йогурту.

Як відомо, принцеса Діана любила побалувати себе та своїх хлопчиків — принца Гаррі та принца Вільяма — не лише вишуканими стравами з королівського столу, а й не найкориснішою їжею на кшталт гамбургерів. Такі маленькі радощі здавалися леді Ді по-дитячому кумедними, а тому, як згадували пізніше її діти, іноді вона таємно виводила їх із палацу, щоб поїсти фастфуд.

Однак дивним для дослідників кухні, якій віддають перевагу знаменитості, стало те, що улюбленою стравою принцеси Діани був український борщ. Причому леді Ді любила його не лише їсти, а й готувати. Про це в 1981 році вона розповіла в будинку для людей похилого віку в Йоганнесбурзі. Його співробітники звернулися до відомих людей із проханням надіслати улюблені рецепти для нової благодійної кулінарної книги.

За словами леді Ді, "український борщ" вона варила на курячому бульйоні. Додавала туди буряк, йогурт, цибулю, молоко, сметану, сіль і перець.

Такий набір інгредієнтів абсолютно не відповідав традиційному рецепту. Але оскільки сама леді Діана ніколи не була в Україні, мабуть, вона пробувала борщ в інтерпретації британських кухарів. І, можливо, йшлося не про український борщ, а буряковий суп, у який справді додають молоко.

Як би там не було, принцеса Діана була впевнена, що її улюблена страва називається "український борщ".

Того року інша відома особистість — Маргарет Тетчер — також поділилася своїм улюбленим рецептом. "Залізна леді" розповіла, що з глузду сходить від апельсинового та горіхового пирогів. А ось мама Єлизавети II, королева-мати Єлизавета Боуз-Лайон, яку співробітники будинку для літніх людей також попросили поділитися улюбленим рецептом, не стала видавати своїх кулінарних уподобань, пославшись на ухвалені при дворі правила.

Кулінарна книга, для якої збирали рецепти, була призначена для продажу та допомоги закладу.

Фокус раніше писав про те, що яхту, на якій принцеса Діана провела свою останню відпустку незадовго до трагічної автокатастрофи, виставлять на продаж.

Також Фокус розповідав про те, як леді Ді ставилася до своєї головної суперниці Камілли Паркер-Боулз.