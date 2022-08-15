Дом моды Loewe выпустил босоножки с каблуком в виде раздавленного яйца

Бренд также представил обувь на каблуке в виде брикета мыла, алых роз и красного лака.

Поклонников модной обуви трудно чем-то удивить. Кажется, что они уже видели все. Бутсы на каблуке — передавайте "привет" коллаборации японского бренда класса "люкс" Comme des Garçons и компании Nike, кроксы на шпильке — здравствуйте, Balenciaga и Croсs. Однако новые босоножки от испанского бренда Loewe заставят восхититься даже самых экстравагантных ценителей моды.

В коллекции Loewe SS22 этим летом были представлены несколько пар обуви в черном и белом цветах с изящными тонкими кожаными ремешками. Главная особенность новых босоножек была в каблуке. Он был сделан в виде разбитых яиц, брикета мыла, алых роз и красного лака.

Интересно, что фигурки, которые заменяют привычный каблук, полностью сохраняют форму и точный размер предметов. Кроме того, дизайнеры отлично проработали детали. А потому можно с легкостью разглядеть слегка потемневшие листья на стебле розы, пигментацию на скорлупе яйца и даже стеклянные грани на флаконе с лаком.

Цена такой обуви — около 1300 евро.

Отметим, что в коллекции были представлены не только босоножки на необычном каблуке, но и туфли, а также сапоги. У такой обуви главным элементом, заменяющим каблук, были воздушные шарики.

Как известно, есть и другие бренды, готовые удивить своих поклонников яркой обувью. Так бренд модной одежды класса "люкс" Vetements презентовал коллекцию туфель и сапогов с каблуками в виде голубых маркеров, дрели, а также серебряной Эйфелевой башни.

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