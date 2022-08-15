Іспанський дім моди Loewe випустив босоніжки з підборами у вигляді розчавленого яйця

Бренд також представив взуття на підборах у вигляді бруска мила, червоних троянд і червоного лаку.

Шанувальників модного взуття важко чимось здивувати. Здається, вони вже бачили все. Бутси на підборах — передавайте "привіт" колаборації японського бренду класу "люкс" Comme des Garçons і компанії Nike, крокси на шпильці — привіт, Balenciaga і Croсs. Однак нові босоніжки від іспанського бренду Loewe змусять захопитися навіть найекстравагантніших поціновувачів моди.

У колекції Loewe SS22 цього літа були представлені кілька пар взуття в чорному та білому кольорах із витонченими тонкими шкіряними ремінцями. Головна особливість нових босоніжок була в підборах. Вони були зроблені у вигляді розбитих яєць, бруска мила, червоних троянд і червоного лаку.

Цікаво, що фігурки, які замінюють звичний підбор, повністю зберігають форму та точний розмір предметів. Крім того, дизайнери чудово пропрацювали деталі. А тому можна з легкістю розглянути листя, що злегка потемніло, на стеблі троянди, пігментацію на шкаралупі яйця та навіть скляні грані на флаконі з лаком.

Ціна такого взуття — близько 1300 євро.

Зазначимо, що в колекції представили не лише босоніжки на незвичайному підборі, а й туфлі та чоботи. У такому взутті головним елементом, що замінював каблук, були повітряні кульки.

Як відомо, є й інші бренди, які готові здивувати своїх шанувальників яскравим взуттям. Бренд модного одягу класу "люкс" Vetements презентував колекцію туфель і чобіт із каблуками у вигляді блакитних маркерів, дрелі, а також срібної Ейфелевої вежі.

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