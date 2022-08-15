Приянка Чопра показала трогательное фото своей маленькой дочки

Фанатам знаменитости не терпелось узнать, на кого похоже полугодовалая Милти.

С тех пор как знаменитая индийская актриса Приянка Чопра и ее супруг американский актер Ник Джонас объявили о рождении своего первого ребенка Мэлти в начале 2022 года, фанаты жаждали узнать, на кого больше похожа девочка. Хотя пара по-прежнему мало рассказывает о своей малышке, которую выносила и родила суррогатная мать, иногда Приянка все-таки радует поклонников редкими фото девочки.

На днях знаменитость опубликовала снимок Мэлти, на которой можно заметить, что ее мама очень трепетно относится к своему индийскому происхождению и хочет, чтобы ее дочка помнила о своих корнях. Об этом пишет Hellomagazine.

На фотографии ребенок сидит на коленях своей мамы в трогательном белом комбинезончике. На одежде Мэлти сделана очаровательная надпись "Desi gurl". С санскрита desi означает "земля, страна" и часто используется в качестве идентифицирующего термина для человека южноазиатского происхождения.

[ + – ] Малышка Мэлти на руках у мамы Фото: Instagram

Хотя надпись на комбинезоне Мэлти, безусловно, дань уважения ее индийскому наследию, у этой фразы есть еще одно очень важное значение. Desi girl — одна из самых популярных песен Приянки Чопры.

На очаровательном снимке можно разглядеть носик Мэлти, розовые пухлые щеки, а также ее поджатые губы, которые напоминают некоторые из ранних фотографий ее отца.

Приянка подписала милую историю в Instagram хэштегом Desi girl и смайликом в виде сердца, отметив на снимке своего мужа.

Напомним, дочка 39-летней индийской актрисы Приянки Чопры и 27-летнего Ника Джонаса родилась в январе 2022 года в Южной Калифорнии. Девочку называли Мэлти, что на санскрите означает "маленький ароматный цветок" или "лунный свет". Первые 100 дней своей жизни девочка провела в отделении интенсивной терапии. Однако сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Как писал ранее Фокус, Приянка Чопра, будучи послом доброй воли UNICEF, отправилась Польшу, чтобы встретиться с украинскими детьми, вынужденными эвакуироваться туда вместе со своими матерями с начала полномасштабной войны в Украине. Звезда Болливуда рассказала, что война тяжело отражается на детях.

Также Фокус писал о том, что Приянка Чопра показала снимок из детства, на котором она сидит на руках у своего отца, которого давно нет в живых