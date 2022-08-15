Пріянка Чопра показала зворушливе фото своєї маленької доньки

Фанатам знаменитості не терпілося дізнатися, на кого схожа піврічна Мілті.

Із того часу, як знаменита індійська акторка Пріянка Чопра та її чоловік американський актор Нік Джонас оголосили про народження своєї першої дитини Мелті на початку 2022 року, фанати прагнули дізнатися, на кого більше схожа дівчинка. Хоча пара, як і раніше, мало розповідає про свою малечу, яку виносила та народила сурогатна мати, іноді Пріянка таки радує шанувальників рідкісними фото дівчинки.

Днями знаменитість опублікувала знімок Мелті, на якій можна помітити, що її мама дуже трепетно ставиться до свого індійського походження та хоче, щоб її донька пам'ятала про своє коріння. Про це пише Hellomagazine.

На фотографії дитина сидить на колінах своєї мами у зворушливому білому комбінезончику. На одязі Мелті зроблено чарівний напис Desi gurl. На санскриті desi означає "земля, країна" та часто використовується як ідентифікувальний термін для людини південноазійського походження.

[ + – ] Малятко Мелті на руках у мами Фото: Instagram

Хоча напис на комбінезоні Мелті, безумовно, данина поваги її індійській спадщині, ця фраза має ще одне дуже важливе значення. Desi girl — одна з найпопулярніших пісень Пріянки Чопри.

На чарівному знімку можна роздивитися носик Мелті, рожеві пухкі щоки, а також її стиснуті губи, які нагадують деякі з ранніх фотографій її батька.

Пріянка підписала милу історію в Instagram хештегом Desi girl і смайликом у вигляді серця, відзначивши на знімку свого чоловіка.

Нагадаємо, донька 39-річної індійської акторки Пріянки Чопри та 27-річного Ніка Джонаса народилася в січні 2022 року в Південній Каліфорнії. Дівчинку називали Мелті, що на санскриті означає "маленька ароматна квітка" або "місячне світло". Перші 100 днів свого життя дівчинка провела у відділенні інтенсивної терапії. Проте зараз її здоров'ю нічого не загрожує.

Як писав раніше Фокус, Пріянка Чопра, будучи послом доброї волі UNICEF, вирушила в Польщу, щоб зустрітися з українськими дітьми, змушеними евакуюватися туди разом зі своїми матерями з початку повномасштабної війни в Україні. Зірка Боллівуду розповіла, що війна важко відбивається на дітях.

Також Фокус писав про те, що Пріянка Чопра показала знімок із дитинства, на якому вона сидить на руках у свого батька, якого давно немає в живих.