Бену Аффлеку 50: топ-5 лучших фильмов оскароносного актера

Бен Аффлек – актер, режиссер, продюсер, обладатель двух "Оскаров" и множества других престижных премий.

15 августа американский актер и режиссер Бен Аффлек празднует свое 50-летие. К этому рубежу он подошел состоявшимся человеком как в карьере (два "Оскара"), так и в личной жизни (трое детей от Дженнифер Гарнер и недавняя свадьба с Дженнифер Лопес). К юбилею знаменитости Фокус собрал пять самых заметных фильмов с его участием, которые советуем пересмотреть всем поклонникам актера.

"Умница Уилл Хантинг" (1997)

Драма, сценарий к которой написали Бен Аффлек и Мэтт Деймон, рассказывает об Уилле Хантинге, 20-летнем парне из Бостона (Мэтт Дэймон), который подрабатывает уборщиком в Массачусетском технологическом университете и то и дело ввязывается в неприятные истории. Неожиданно он открывает в себе феноменальные математические способности, решив задачу, с которой не могли справиться ведущие умы вуза. И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики (Робин Уильямс) берет его под свою опеку, но при одном условии: Уилл должен пройти курс психотерапии. Сеансы "перевоспитания", начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником.

В этой картине Бен не только сценарист, но и исполнитель роли Чаки Салливана.

Лента с бюджетом всего в $10 млн собрала в прокате более $200 млн. За сценарий к этой картине Мэтт и Бен получили "Оскара" и "Золотой глобус", которые и становятся их билетом в мир большого кино.

"Город воров" (2010)

"Город" был снят Беном Аффлеком, и он сыграл Дуга Макрея, грабителя банков из южной части Бостона. У него нет любимого человека, и единственный его друг – Джеймс, которого играет Джереми Реннер. Во время особенно жестокого ограбления банка Джеймс берет в заложники банковского кассира. В конце концов, они отпустили ее, но теперь Дуг должен найти девушку, чтобы точно узнать, что она знает или не знает. При этом он влюбляется в нее и теперь должен выбирать между любовью и преступной жизнью. К счастью, агент ФБР Адам Фроули (Джон Хэмм) более чем счастлив принять решение за него. Правда, Фроули предлагает Дагу только выход, ведущий в тюремную камеру. Теперь Макрей должен сбалансировать свои отношения с банковским кассиром, своим лучшим другом и ФБР, прежде чем прольется новая кровь. Это один из лучших фильмов, в которых снимался актер, и, возможно, это связано с отличной режиссурой Бена Аффлека. Будучи и звездой, и режиссером, он доказал, что знает, как действовать за камерой и перед ней. "Город" – один из величайших криминальных триллеров в современной истории, и по крайней мере 2/3 этого успеха пришлись на игру и постановку Аффлека.

"Операция "Арго"" (2012)

"Операция "Арго"" – политический триллер, режиссером которого также выступил Бен Аффлек. Сюжет картины основан на реальной истории: 4 ноября 1979 года события вокруг иранской революции достигли пиковой точки после того как исламисты начинают штурм американского посольства в Тегеране, в ходе которого 52 гражданина США становятся заложниками. Однако в неразберихе шестеро из них сбежали и нашли укрытие в доме посла Канады. Правда, их обнаружение – лишь только дело времени. Принимается решение к операции по их спасению привлечь специалиста высокого уровня, а именно агента ЦРУ Тони Мендеса (Бен Аффлек), который и возглавит ее. План, придуманный Тони, по спасению заложников, слишком уж фантастичен, и имеет минимальные шансы на успех, однако события развиваются очень неожиданно.

Лента показала неплохие результаты в прокате: всемирные сборы составили более $232,3 млн, из них $136 млн – в американском прокате, несмотря на рейтинг R, присвоенный из-за использования в диалогах ненормативной лексики.

За эту картину Аффлек получит свой второй "Оскар".

"Исчезнувшая" (2014)

"Исчезнувшая" – роман Гиллиан Флинн, адаптированный для экрана Флинном и режиссером Дэвидом Финчером. В нем снялись Розамунд Пайк в роли Эми, девушки, которая исчезла, и Аффлек в роли ее мужа Ника. Когда Эми пропадает, Ник становится главным подозреваемым, и зрители вынуждены сомневаться в том, виновен главный герой или нет. В какой-то момент их заставляют поверить в то, что Ник причестен к преступлению, однако ответ не так однозначен, как можно было бы подумать.

В этой роли Аффлек показал новые грани своего таланта, поскольку должен был сыграть ущербного человека с темным прошлым, но оставаться достаточно симпатичным, чтобы зрители не разочаровались в нем полностью. Эту задачу он выполнил блестяще.

"Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016)

Когда впервые было объявлено, что Бен Аффлек сыграет Бэтмена в фильме Зака Снайдера "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", фанаты сильно возмутились, поскольку не верили, что Аффлеку удастся роль супергероя. Поклонники были правы. Аффлек не был хорош в роли супергероя: он был великолепен в этом! Хотя сам боевик вызвал в лучшем случае прохладную реакцию, Аффлека провозгласили лучшей частью всего фильма. Он был самой точной из комиксов версией Бэтмена, которую мир когда-либо видел. Аффлек идеально сыграл Темного рыцаря и Брюса Уэйна.

Напомним, недавно Бен Аффлек выставил на продажу свой холостяцкий особняк.