Бену Аффлеку 50: топ-5 найкращих фільмів оскароносного актора

Бен Аффлек — актор, режисер, продюсер, володар двох "Оскарів" і безлічі інших престижних премій.

15 серпня американський актор і режисер Бен Аффлек святкує своє 50-річчя. До цього рубежу він підійшов людиною, що відбулася як у кар'єрі (два "Оскари"), так і в особистому житті (троє дітей від Дженніфер Гарнер і нещодавнє весілля з Дженніфер Лопес). До ювілею знаменитості Фокус зібрав п'ять найпомітніших фільмів за його участю, які радимо переглянути всім шанувальникам актора.

"Розумник Вілл Гантінг" (1997)

Драма, сценарій до якої написали Бен Аффлек і Метт Деймон, розповідає про Вілла Гантінга, 20-річного хлопця з Бостона (Метт Деймон), який підробляє прибиральником у Массачусетському технологічному університеті й постійно вплутується в неприємні історії. Несподівано він відкриває в собі феноменальні математичні здібності, вирішивши завдання, з яким не могли впоратися провідні уми вузу. І коли поліція заарештовує його за чергову бійку, професор математики (Робін Вільямс) бере його під свою опіку, але за однієї умови: Вілл має пройти курс психотерапії. Сеанси "перевиховання", що почалися з недовіри, поступово переростають у дружбу між Віллом і його наставником.

У цій картині Бен не лише сценарист, а й виконавець ролі Чакі Саллівана.

Стрічка з бюджетом усього $10 млн зібрала в прокаті понад $200 млн. За сценарій до цієї картини Метт і Бен отримали "Оскар" і "Золотий глобус", які й стали їхнім квитком у світ великого кіно.

"Місто злодіїв" (2010)

"Місто" було знято Беном Аффлеком, і він зіграв Дуга Макрея, грабіжника банків із південної частини Бостона. У нього немає коханої людини, і єдиний його друг — Джеймс, якого грає Джеремі Реннер. Під час особливо жорстокого пограбування банку Джеймс бере в заручники банківську касирку. Зрештою вони відпустили її, але тепер Дуг повинен знайти дівчину, щоб точно дізнатися, що вона знає чи не знає. При цьому він закохується в неї і тепер має обирати між коханням і злочинним життям. На щастя, агент ФБР Адам Фроулі (Джон Гемм) більш ніж щасливий ухвалити рішення за нього. Щоправда, Фроулі пропонує Дагу лише вихід, що веде в тюремну камеру. Тепер Макрей має збалансувати свої стосунки з банківською касиркою, своїм найкращим другом і ФБР, перш ніж проллється нова кров. Це один із найкращих фільмів, у яких знімався актор, і, можливо, це пов'язано з чудовою режисурою Бена Аффлека. Будучи і зіркою, і режисером, він довів, що знає, як діяти за камерою та перед нею. "Місто" — один із найбільших кримінальних трилерів у сучасній історії, і принаймні 2/3 цього успіху припали на гру та постановку Аффлека.

"Операція "Арго" (2012)

"Операція "Арго" — політичний трилер, режисером якого також виступив Бен Аффлек. Сюжет стрічки заснований на реальній історії: 4 листопада 1979 року події навколо іранської революції досягли пікової точки після того, як ісламісти розпочинають штурм американського посольства в Тегерані, в ході якого 52 громадяни США стають заручниками. Однак у плутанині шестеро з них втекли та знайшли укриття в будинку посла Канади. Щоправда, їх виявлення — лише справа часу. Ухвалюють рішення до операції щодо їхнього порятунку залучити спеціаліста високого рівня, а саме агента ЦРУ Тоні Мендеса (Бен Аффлек), який і очолить її. План, придуманий Тоні, на порятунок заручників — надто вже фантастичний і має мінімальні шанси на успіх, проте події розвиваються дуже несподівано.

Стрічка показала непогані результати в прокаті: всесвітні збори становили понад $232,3 млн, із них $136 млн — в американському прокаті, незважаючи на рейтинг R, наданий через використання в діалогах ненормативної лексики.

За цю стрічку Аффлек отримає свій другий "Оскар".

"Загублена" (2014)

"Загублена" — роман Гілліан Флінн, адаптований для екрану Флінн і режисером Девідом Фінчером. У ньому знялися Розамунд Пайк у ролі Емі, дівчини, яка зникла, й Аффлек у ролі її чоловіка Ніка. Коли Емі зникає, Нік стає головним підозрюваним, і глядачі змушені сумніватися в тому, чи винен головний герой, чи ні. У якийсь момент їх змушують повірити в те, що Нік причетний до злочину, проте відповідь не така однозначна, як можна було б подумати.

У цій ролі Аффлек показав нові грані свого таланту, оскільки мав зіграти неповноцінну людину з темним минулим, але залишатися досить симпатичним, щоб глядачі не розчарувалися в ньому повністю. Це завдання він виконав блискуче.

"Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" (2016)

Коли вперше було оголошено, що Бен Аффлек зіграє Бетмена у фільмі Зака Снайдера "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", фанати дуже обурилися, оскільки не вірили, що Аффлеку вдасться роль супергероя. Шанувальники мали рацію. Аффлек не був гарний у ролі супергероя: він був чудовий у цьому! Хоча сам бойовик викликав у найкращому разі прохолодну реакцію, Аффлека проголосили найкращою частиною всього фільму. Він був найточнішою з коміксів версією Бетмена, яку світ будь-коли бачив. Аффлек ідеально зіграв Темного лицаря та Брюса Вейна.

Нагадаємо, нещодавно Бен Аффлек виставив на продаж свій холостяцький маєток.