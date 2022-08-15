Торт "Муравейник" из печенья: как приготовить любимый десерт за 20 минут

Быстрый в приготовлении, такой торт ничем не уступает по вкусу "Муравейнику", сделанному по оригинальному рецепту.

Торт "Муравейник" со сгущенкой для многих является вкусом детства. Предлагаем приготовить этот десерт без выпечки. По вкусу он не уступает оригинальному, а его приготовление занимает буквально 15-20 минут.

Для приготовления этого торта понадобится:

Печенье бисквитное или песочное – 500 гр;

Грецкие орехи – 150 гр;

Сливочное масло (82,5%) – 100 гр;

Вареная сгущенка – 1 банка;

Мак – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Печенье разломать руками на небольшие кусочки. Чтобы ускорить процесс, можно сложить все печенье в пакет и слегка побить скалкой. Главное – не доводить печенье до мелкой крошки. Для красивого разреза необходимы небольшие целые кусочки.

Масло и сгущеное молоко (все должно быть комнатной температуры) взбить миксером до однородной массы. Затем к печенью добавить измельченные грецкие орехи и масло со сгущенкой. Орехи для пущего аромата можно пару минут прокалить на горячей сковородке. Вместо грецких орехов можно использовать несоленый жареный арахис, пекан, фундук, макадамию.

Все очень хорошо перемешать. Необходимо, чтобы крем покрывал все орехи и печенье, соединяя рассыпчатые части воедино.

На плоскую тарелку руками выложить торт в форме пирамидки. Сверху посыпать маком, имитируя "мурашек". Убрать торт в холодильник на несколько часов перед подачей.

Напомним, как приготовить классический торт "Наполеон", а также что нужно для того, чтобы получился идеальный бисквит.