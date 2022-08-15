Торт "Мурашник" із печива: як приготувати улюблений десерт за 20 хвилин

Швидкий у приготуванні, такий торт нічим не поступається за смаком "Мурашнику", зроблений за оригінальним рецептом.

Торт "Мурашник" зі згущеним молоком для багатьох є смаком дитинства. Пропонуємо приготувати десерт без випічки. За смаком він не поступається оригінальному, а його приготування займає буквально 15-20 хвилин.

Для приготування цього торта знадобиться:

Печиво бісквітне чи пісочне — 500 гр;

Волоські горіхи — 150 гр;

Вершкове масло (82,5%) — 100 гр;

Варене згущене молоко — 1 банка;

Мак — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Печиво розламати руками на маленькі шматочки. Щоб прискорити процес, можна скласти все печиво в пакет і злегка побити качалкою. Головне — не доводити печиво до дрібної крихти. Для красивого розрізу потрібні невеликі цілі шматочки.

Масло та згущене молоко (все повинно бути кімнатної температури) збити міксером до однорідної маси. Потім до печива додати подрібнені волоські горіхи та масло зі згущеним молоком. Горіхи для більшого аромату можна кілька хвилин прожарити на гарячій сковорідці. Замість волоських горіхів можна використовувати несолоний смажений арахіс, пекан, фундук, макадамію.

Усе добре перемішати. Необхідно, щоб крем покривав усі горіхи та печиво, поєднуючи розсипчасті частини воєдино.

На плоску тарілку руками викласти торт у формі пірамідки. Зверху посипати маком, імітуючи "мурашок". Забрати торт в холодильник на кілька годин перед подачею.

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