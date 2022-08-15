Виктория Бекхэм показала фото детей после сплетен о ссоре с Бруклином

Старшего сына Бекхэмов на снимке не было.

Виктория Бекхэм продолжает подогревать слухи о том, что их старший сын Бруклин отдалился от семьи после того как женился на американской актрисе Николе Пельтц. Говорят, бывшая "перчинка" не смогла поладить со своей невесткой, и хотя сами Бекхэмы не подтверждают информации о том, что отношения с наследником натянутые, поклонники продолжают строить догадки. Тем более что Бруклин давно не появляется на снимках, которые его мама публикует в соцсетях.

Недавно она снова порадовала поклонников фотографией своих детей. На фото, опубликованном в Instagram, Виктория, Дэвид и их дети — 19-ти летний Ромео, 17-летний Круз и 11-летний Харпер позируют во время открытия японского стейк-хауса Gekko в Майями, совладельцем которого является друг семьи Дэвид Грутман.

"Вчера вечером супер веселая ночь с друзьями и семьей" — подписала снимок Виктория. При этом на фото не было ее старшего сына Бруклина.

Все члены семьи Бекхэмов выглядели счастливыми. Виктория позировала в шикарном черном расклешенном миди-платье от Saint Laurent. Дэвид и Ромео были в джинсах и толстовках, а Круз отдал дань уважения своей маме, надев футболку с надписью Spice Girls.

Напомним, недавно Никола и Бруклин впервые публично заговорили о том, что Никола не ладит со своей свекровью. По мнению актрисы, причина их трудных отношений в том, что супруга Бруклина не надела на свадьбу платье от Виктории Бекхэм.

Разговоры о том, что Бекхэмы отдалились от Бруклина и Николы усилились после того, как актриса поделилась своей фотографией в слезах. Тогда стало понятно, что актриса переживает какой-то трудный период в своей жизни, а ее поклонники предположили, что дело в сложных отношениях со свекровью.

Фокус ранее писал о том, что Никола Пельтц призналась, что у нее строгие родители. Из-за этого девушке трудно публично демонстрировать эмоции. Никола рассказала своим поклонникам, что ее воспитывали так, чтобы никто не смог причинить ей боль. Вероятно, сейчас актриса переживает особенно сложный период в своей жизни.