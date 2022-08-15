Вікторія Бекхем показала фото дітей після пліток про сварку з Брукліном

Старшого сина Бекхема на знімку не було.

Вікторія Бекхем продовжує підігрівати чутки про те, що їхній старший син Бруклін віддалився від сім'ї після того, як одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц. Кажуть, колишня "перчинка" не змогла порозумітися зі своєю невісткою, і хоча самі Бекхеми не підтверджують інформацію про те, що стосунки зі спадкоємцем натягнуті, шанувальники продовжують здогадуватися. Тим більше, що Бруклін давно не з'являється на знімках, які його мама публікує в соцмережах.

Нещодавно вона знову порадувала шанувальників фотографією своїх дітей. На фото, опублікованому в Instagram, Вікторія, Девід і їхні діти — 19-річний Ромео, 17-річний Круз і 11-річна Гарпер позують під час відкриття японського стейк-хаусу Gekko в Маямі, співвласником якого є друг родини Девід Грутман.

"Учора ввечері супервесела ніч із друзями та родиною", — підписала знімок Вікторія. При цьому на фото не було її старшого сина Брукліна.

Усі члени сім'ї Бекхем мали щасливий вигляд. Вікторія позувала в шикарній чорній розкльошені мідісукні від Saint Laurent. Девід і Ромео були в джинсах і толстовках, а Круз віддав шану своїй мамі, одягнувши футболку з написом Spice Girls.

Нагадаємо, нещодавно Нікола та Бруклін уперше публічно заговорили про те, що Нікола не ладнає зі своєю свекрухою. На думку акторки, причина їхніх важких стосунків у тому, що дружина Брукліна не одягла на весілля сукню від Вікторії Бекхем.

Розмови про те, що Бекхеми віддалилися від Брукліна та Ніколи посилилися після того, як акторка поділилася своєю фотографією в сльозах. Тоді стало зрозуміло, що актриса переживає якийсь важкий період у своєму житті, а її шанувальники припустили, що справа в складних стосунках зі свекрухою.

Фокус раніше писав про те, що Нікола Пельтц зізналася, що має суворих батьків. Через це дівчині важко публічно демонструвати емоції. Нікола розповіла своїм шанувальникам, що її виховували так, щоб ніхто не зміг завдати їй болю. Ймовірно, зараз акторка переживає особливо складний період свого життя.