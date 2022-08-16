Модный бренд Виктории Бекхэм погряз в долгах

Пандемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу Виктории Бекхэм.

Бывшая певица, участница группы Spice Girl, а нынче дизайнер и основатель бренда своего имени Виктория Бекхэм переживает не лучшие времена для своего бизнеса. Ее компания по производству одежды столкнулась с долгами в размере 53,9 миллиона фунтов стерлингов, пишет Mirror.

По информации издания, бренд Victoria Beckham и новая линия косметики Бекхэм потеряли около 6,6 млн фунтов стерлингов в 2020 году после того, как в 2019 году уже накопили долги в размере 15,6 млн фунтов стерлингов.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса общая выручка группы Victoria Beckham Holdings упала на шесть процентов, до 36,1 миллиона фунтов стерлингов.

"Эта группа быстро отреагировала на последствия пандемии и контролировала свои денежные средства и расходы, что привело к значительному сокращению операционных убытков на 57% благодаря эффективности затрат в рамках всего бизнеса и перенастройке своей бизнес-модели на сделать его устойчивым в долгосрочной перспективе", – заявил представитель группы.

Несмотря на убытки, годовые отчеты, поданные в Регистрационную палату в Лондоне, показали, что империя Дэвида и Виктории Бекхэм фактически удвоила свою прибыль, получив 11,6 млн фунтов стерлингов в год, закончившийся в декабре 2020 года, по сравнению с 4,5 млн фунтов стерлингов в 2019 году.

Виктория активно продвигает одежду и косметику своего бренда через Instagram, где у нее – свыше 30 млн подписчиков. Она сама часто снимается в вещах, созданных ее компанией, а также демонстрирует новинки косметики.

Ранее мы рассказывали о том, что Никола Пельтц, жена старшего сына Виктории, пожаловалась на прохладные отношения со свекровью Та якобы обиделась на невесту первенца за то, что та надела на свадьбу платье не от ее бренда, а от другого дизайнера.

"Я собиралась и очень хотела надеть ее платье, но через несколько месяцев она поняла, что ее ателье не может этого сделать, поэтому мне пришлось выбрать другое платье. Она не говорила, что "ты не можешь это надеть", и я не говорила, что не хочу ее платье. Но вот где это началось", – написала Никола в соцсети.