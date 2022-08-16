Модний бренд Вікторії Бекхем загруз у боргах

Пандемія коронавірусу серйозно вдарила по бізнесу Вікторії Бекхем.

Колишня співачка, учасниця гурту Spice Girl, а нині дизайнерка та засновниця бренду свого імені Вікторія Бекхем переживає не найкращі часи для свого бізнесу. Її компанія з виробництва одягу зіткнулася з боргами у розмірі 53,9 мільйона фунтів стерлінгів, пише Mirror.

За інформацією видання, бренд Victoria Beckham і нова лінія косметики Бекхем втратили близько 6,6 млн фунтів стерлінгів у 2020 році після того, як у 2019 році вже накопичили борги в розмірі 15,6 млн фунтів стерлінгів.

Крім того, через пандемію коронавірусу загальний виторг групи Victoria Beckham Holdings впав на шість відсотків, до 36,1 мільйона фунтів стерлінгів.

"Ця група швидко відреагувала на наслідки пандемії та контролювала свої кошти та витрати, що призвело до значного скорочення операційних збитків на 57% завдяки ефективності витрат у межах усього бізнесу та перенастроюванню своєї бізнес-моделі, щоб зробити його стійким у довгостроковій перспективі", — заявив представник групи.

Попри збитки, річні звіти, подані до Реєстраційної палати в Лондоні, показали, що імперія Девіда та Вікторії Бекхем фактично подвоїла свій прибуток, отримавши 11,6 млн фунтів стерлінгів на рік, що закінчився в грудні 2020 року, якщо порівняти з 4,5 млн фунтів стерлінгів у 2019 році.

Вікторія активно просуває одяг та косметику свого бренду через Instagram, де у неї — понад 30 млн підписів. Вона часто знімається в речах, створених її компанією, а також демонструє новинки косметики.

Раніше ми розповідали про те, що Нікола Пельтц, дружина старшого сина Вікторії, поскаржилася на прохолодні стосунки зі свекрухою. Та нібито образилася на наречену первістка за те, що та одягла на весілля сукню не від її бренду, а від іншого дизайнера.

"Я збиралася і дуже хотіла одягнути її сукню, але через кілька місяців вона зрозуміла, що її ательє не може цього зробити, тому мені довелося вибрати інше плаття. Вона не говорила, що "ти не можеш це вдягнути", і я не говорила, що не хочу її сукню. Але ось де це почалося", — написала Нікола в соцмережі.