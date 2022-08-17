Мадонна показала редкие фото с родным сыном Рокко

Артистка устроила сыну день рождения при свечах и с живым оркестром.

Американская поп-певица Мадонна, отметившая свое 64-летие 16 августа, впервые за долгое время показала публике своего 22-летнего родного сына Рокко, рожденного от британского режиссера Гая Риччи. Парень отметил 22-летие 11 августа, однако фотографиями с его праздника Мэдж поделилась только сейчас.

Рокко, который рисует под именем Рэд, позирует в компании своей матери, а также с приемными сестрами во время разрезания торта, сделанного в виде кожанного портфеля. Артистка устроила сыну душевный праздник при свечах и с живым оркестром.

На мероприятие по случаю дня рождения первенца звезда надела кремовое шелковое платье с розовым цветочным узором и короткими рукавами, которое облегало ее фигуру и имело скромное декольте с воротником. Платье было с поясом, подчеркивающим ее тонкую талию, и ниспадало до колен с изящными складками вдоль юбки. Мадонна дополнила образ парой украшенных камнями туфель на высоких каблуках, демонстрирующих ее блестящий красный педикюр.

На снимках, опубликованных певицей, видно, насколько сильно Рокко похож на своего отца. После того, как родители развелись, мальчик некоторое время жил с матерью, однако затем переехал к отцу в Лондон. Гай Риччи в 2015 году женился на модели Джеки Эйнсли, с которой воспитывает еще троих детей, и Рокко прекрасно ужился с новой семьей своего родителя.

[ + – ] Гай Риччи со своей женой Джеки Эйнсли

Риччи-младший, как и отец, любит одеваться в ретро-стиле, отдавая предпочтение классическим английским костюмам 50-ых годов прошлого века и кепкам. Более того, яркая внешность позволила ему успешно пробовать себя в качестве модели.

Рокко изучает дизайн в колледже искусств Central Saint Martins и довольно редко появляется на публике. Картины сына Мадонны можно приобрести на сервисе Artsy.net. Их стоимость начинается от $20 тысяч. Также страница Рокко есть на сайте галереи Tanya Baxter Contemporary. В его биографии говорится, что "Рэд – молодой начинающий художник, чья культура разнообразна и нетрадиционна". Он вдохновляется творчеством Бэнкси и Жан-Мишеля Баскии, а в будущем видит себя ключевым игроком лондонской арт-сцены.

С матерью у парня долгое время были непростые отношения. Именно поэтому в 2016 году он и сбежал к отцу в Великобританию.

Мадонна, расставшаяся с Гаем Риччи в 2008 году, сейчас находится на Сицилии, где с размахом отметила новый год своей жизни в Палаццо Кастеллуччо, итальянском дворце XVIII века. Кроме Рокко, у нее есть еще одна родная дочь Лурдес, а также четверо приемных детей.