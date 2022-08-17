Мадонна показала рідкісні фото з рідним сином Рокко

Артистка влаштувала синові день народження при свічках та з живим оркестром.

Американська попспівачка Мадонна, яка відзначила своє 64-річчя 16 серпня, вперше за довгий час показала публіці свого 22-річного рідного сина Рокко, народженого від британського режисера Ґая Річі. Хлопець відзначив 22-річчя 11 серпня, проте фотографіями від його свята Медж поділилася тільки зараз.

Рокко, який малює під ім'ям Ред, позує у компанії своєї матері, а також із прийомними сестрами під час розрізання торта, зробленого у вигляді шкіряного портфеля. Артистка влаштувала синові душевне свято при свічках та з живим оркестром.

На захід з нагоди дня народження первістка зірка одягла кремову шовкову сукню з рожевим квітковим візерунком та короткими рукавами, яка облягала її фігуру і мало скромне декольте з коміром. Сукня була з поясом, що підкреслювала її тонку талію, і спадала до колін з витонченими складками вздовж спідниці. Мадонна доповнила образ парою прикрашених камінням туфель на високих підборах, які демонструють її блискучий червоний педикюр.

На знімках, опублікованих співачкою, видно, наскільки Рокко сильно схожий на свого батька. Після того, як батьки розлучилися, хлопчик якийсь час жив з матір'ю, проте потім переїхав до батька до Лондона. Гай Річі у 2015 році одружився з моделлю Джекі Ейнслі, з якою виховує ще трьох дітей, і Рокко чудово вжився з новою родиною свого батька.

[ + – ] Гай Річі зі своєю дружиною Джекі Ейнслі

Річі-молодший, як і батько, любить одягатися в ретро-стилі, віддаючи перевагу класичним англійським костюмам 50-х років минулого століття та кепкам. До того ж, яскрава зовнішність дозволила йому успішно пробувати себе як модель.

Рокко вивчає дизайн у коледжі мистецтв Central Saint Martins і досить рідко з'являється на публіці. Картини сина Мадонни можна придбати на сервісі Artsy.net. Їхня вартість починається від $20 тисяч. Також сторінка Рокко є на сайті галереї Tanya Baxter Contemporary. У його біографії говориться, що "Ред — молодий художник-початківець, чия культура різноманітна і нетрадиційна". Він надихається творчістю Бенксі та Жан-Мішеля Баскії, а в майбутньому бачить себе ключовим гравцем лондонської артсцени.

З матір'ю у хлопця тривалий час були непрості стосунки. Саме тому у 2016 році він і втік до батька у Велику Британію.

Мадонна, що розлучилася з Гаєм Річі в 2008 році, зараз знаходиться на Сицилії, де з розмахом відзначила новий рік свого життя в Палаццо Кастеллуччо, італійському палаці XVIII століття. Крім Рокко, вона має ще одну рідну дочку Лурдес, а також четверо прийомних дітей.