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Стиль жизни

Рецепт запеченных абрикосов с сыром, орехами и медом

абрикосы, сыр, рецепт
Фото: Instagram | Это блюдо - идеальной дополнение к летним посиделкам в компании друзей

Изысканное блюдо разнообразит ваши вкусовые предпочтения.

Знаете, как сделать спелые абрикосы еще вкуснее? Нужно добавить к ним пикантную начинку из соленого сыра, грецких орехов и меда, все это запечь в духовке, чтобы фруктовый аромат и вкус стали интенсивнее, и наслаждаться необычным блюдом в компании друзей. Рецепт из Instagram.

Абрикосы с сыром, орехами и медом

Для изысканной закуски нам понадобится:

  • Спелые абрикосы — 0.5 кг
  • Сыр дорблю — 100 гр
  • Грецкий орех — 40 гр
  • Мед — 3 ч. л.

Пошаговый рецепт:

  • Абрикосы моем, разрезаем пополам, удаляем косточки.
  • Орехи очищаем от лишней скорлупы.
  • Сыр нарезаем небольшими кубиками.
  • Каждую половинку абрикоса фаршируем смесью из сыра и ореха. Сверху слегка поливаем медом.
  • Выкладываем нашу закуску на противень.
  • Разогреваем духовку до 190 градусов и запекаем абрикосы 7–10 минут, пока сыр не расплавится.

Приятного аппетита!

Запеченный инжир с сыром дорблю

Похожее блюдо можно приготовить с другим не менее интересным ингредиентом — инжиром.

На две порции нам понадобится:

  • Инжир — 6 шт
  • Сыр дорблю — 40 г
  • Мед — 2 ст. л
  • Орехи, фисташки — 40 гр
  • Розмарин — 6-7 иголочек

Пошаговый рецепт:

  • Инжир моем и разрезаем на 4 части, не дорезая до конца, чтобы получился "цветочек".
  • Начиняем каждый инжир кубиком сыра, сверху поливаем медом, посыпаем измельченными орешками (если используете грецкие орехи, можно положить кусочек целиком) и кладем веточку розмарина.
  • Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов примерно пять минут, пока не расплавится сыр.
  • Подаем на стол как в горячем, так и в холодном виде.

Приятного аппетита!

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