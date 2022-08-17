Рецепт запеченных абрикосов с сыром, орехами и медом

Изысканное блюдо разнообразит ваши вкусовые предпочтения.

Знаете, как сделать спелые абрикосы еще вкуснее? Нужно добавить к ним пикантную начинку из соленого сыра, грецких орехов и меда, все это запечь в духовке, чтобы фруктовый аромат и вкус стали интенсивнее, и наслаждаться необычным блюдом в компании друзей. Рецепт из Instagram.

Абрикосы с сыром, орехами и медом

Для изысканной закуски нам понадобится:

Спелые абрикосы — 0.5 кг

Сыр дорблю — 100 гр

Грецкий орех — 40 гр

Мед — 3 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Абрикосы моем, разрезаем пополам, удаляем косточки.

Орехи очищаем от лишней скорлупы.

Сыр нарезаем небольшими кубиками.

Каждую половинку абрикоса фаршируем смесью из сыра и ореха. Сверху слегка поливаем медом.

Выкладываем нашу закуску на противень.

Разогреваем духовку до 190 градусов и запекаем абрикосы 7–10 минут, пока сыр не расплавится.

Приятного аппетита!

Запеченный инжир с сыром дорблю

Похожее блюдо можно приготовить с другим не менее интересным ингредиентом — инжиром.

На две порции нам понадобится:

Инжир — 6 шт

Сыр дорблю — 40 г

Мед — 2 ст. л

Орехи, фисташки — 40 гр

Розмарин — 6-7 иголочек

Пошаговый рецепт:

Инжир моем и разрезаем на 4 части, не дорезая до конца, чтобы получился "цветочек".

Начиняем каждый инжир кубиком сыра, сверху поливаем медом, посыпаем измельченными орешками (если используете грецкие орехи, можно положить кусочек целиком) и кладем веточку розмарина.

Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов примерно пять минут, пока не расплавится сыр.

Подаем на стол как в горячем, так и в холодном виде.

Приятного аппетита!

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