Рецепт запеченных абрикосов с сыром, орехами и медом
Изысканное блюдо разнообразит ваши вкусовые предпочтения.
Знаете, как сделать спелые абрикосы еще вкуснее? Нужно добавить к ним пикантную начинку из соленого сыра, грецких орехов и меда, все это запечь в духовке, чтобы фруктовый аромат и вкус стали интенсивнее, и наслаждаться необычным блюдом в компании друзей. Рецепт из Instagram.
Абрикосы с сыром, орехами и медом
Для изысканной закуски нам понадобится:
- Спелые абрикосы — 0.5 кг
- Сыр дорблю — 100 гр
- Грецкий орех — 40 гр
- Мед — 3 ч. л.
Пошаговый рецепт:
- Абрикосы моем, разрезаем пополам, удаляем косточки.
- Орехи очищаем от лишней скорлупы.
- Сыр нарезаем небольшими кубиками.
- Каждую половинку абрикоса фаршируем смесью из сыра и ореха. Сверху слегка поливаем медом.
- Выкладываем нашу закуску на противень.
- Разогреваем духовку до 190 градусов и запекаем абрикосы 7–10 минут, пока сыр не расплавится.
Приятного аппетита!
Запеченный инжир с сыром дорблю
Похожее блюдо можно приготовить с другим не менее интересным ингредиентом — инжиром.
На две порции нам понадобится:
- Инжир — 6 шт
- Сыр дорблю — 40 г
- Мед — 2 ст. л
- Орехи, фисташки — 40 гр
- Розмарин — 6-7 иголочек
Пошаговый рецепт:
- Инжир моем и разрезаем на 4 части, не дорезая до конца, чтобы получился "цветочек".
- Начиняем каждый инжир кубиком сыра, сверху поливаем медом, посыпаем измельченными орешками (если используете грецкие орехи, можно положить кусочек целиком) и кладем веточку розмарина.
- Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов примерно пять минут, пока не расплавится сыр.
- Подаем на стол как в горячем, так и в холодном виде.
Приятного аппетита!
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