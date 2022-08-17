Рецепт запечених абрикосів із сиром, горіхами та медом

Вишукана страва урізноманітнить ваші смакові уподобання.

Знаєте, як зробити стиглі абрикоси ще смачнішими? Потрібно додати до них пікантну начинку із солоного сиру, волоських горіхів і меду, все це запекти в духовці, щоб фруктовий аромат і смак стали інтенсивнішими, і насолоджуватися незвичайною стравою у компанії друзів. Рецепт з Instagram.

Абрикоси із сиром, горіхами та медом

Для вишуканої закуски нам знадобиться:

стиглі абрикоси — 0.5 кг;

сир дорблю — 100 г;

волоський горіх — 40 г;

мед — 3 ч. л.

Покроковий рецепт:

Абрикоси миємо, розрізаємо навпіл, видаляємо кісточки.

Горіхи очищаємо від зайвої шкаралупи.

Сир нарізаємо невеликими кубиками.

Кожну половинку абрикосу фаршируємо сумішшю із сиру та горіха. Зверху злегка поливаємо медом.

Викладаємо нашу закуску на деко.

Розігріваємо духовку до 190 градусів і запікаємо абрикоси 7-10 хвилин, доки сир не розплавиться.

Смачного!

Запечений інжир із сиром дорблю

Схожу страву можна приготувати з іншим не менш цікавим інгредієнтом — інжиром.

На дві порції нам знадобиться:

інжир — 6 шт;

сир дорблю — 40 г;

мед — 2 ст. л.;

горіхи, фісташки — 40 г;

розмарин — 6-7 голочок.

Покроковий рецепт:

Інжир миємо і розрізаємо на 4 частини, не дорізаючи до кінця, щоб вийшла "квіточка".

Начиняємо кожен інжир кубиком сиру, зверху поливаємо медом, посипаємо подрібненими горішками (якщо використовуєте волоські горіхи, можна покласти шматочок повністю) і кладемо гілочку розмарину.

Запікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно п'ять хвилин, поки сир не розплавиться.

Подаємо на стіл як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Смачного!

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