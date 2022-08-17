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Стиль життя

Рецепт запечених абрикосів із сиром, горіхами та медом

абрикоси, сир, рецепт
Фото: Instagram | Ця страва — ідеальне доповнення до літніх посиденьок у компанії друзів

Вишукана страва урізноманітнить ваші смакові уподобання.

Знаєте, як зробити стиглі абрикоси ще смачнішими? Потрібно додати до них пікантну начинку із солоного сиру, волоських горіхів і меду, все це запекти в духовці, щоб фруктовий аромат і смак стали інтенсивнішими, і насолоджуватися незвичайною стравою у компанії друзів. Рецепт з Instagram.

Абрикоси із сиром, горіхами та медом

Для вишуканої закуски нам знадобиться:

  • стиглі абрикоси — 0.5 кг;
  • сир дорблю — 100 г;
  • волоський горіх — 40 г;
  • мед — 3 ч. л.

Покроковий рецепт:

  • Абрикоси миємо, розрізаємо навпіл, видаляємо кісточки.
  • Горіхи очищаємо від зайвої шкаралупи.
  • Сир нарізаємо невеликими кубиками.
  • Кожну половинку абрикосу фаршируємо сумішшю із сиру та горіха. Зверху злегка поливаємо медом.
  • Викладаємо нашу закуску на деко.
  • Розігріваємо духовку до 190 градусів і запікаємо абрикоси 7-10 хвилин, доки сир не розплавиться.

Смачного!

Запечений інжир із сиром дорблю

Схожу страву можна приготувати з іншим не менш цікавим інгредієнтом — інжиром.

На дві порції нам знадобиться:

  • інжир — 6 шт;
  • сир дорблю — 40 г;
  • мед — 2 ст. л.;
  • горіхи, фісташки — 40 г;
  • розмарин — 6-7 голочок.

Покроковий рецепт:

  • Інжир миємо і розрізаємо на 4 частини, не дорізаючи до кінця, щоб вийшла "квіточка".
  • Начиняємо кожен інжир кубиком сиру, зверху поливаємо медом, посипаємо подрібненими горішками (якщо використовуєте волоські горіхи, можна покласти шматочок повністю) і кладемо гілочку розмарину.
  • Запікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно п'ять хвилин, поки сир не розплавиться.
  • Подаємо на стіл як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Смачного!

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