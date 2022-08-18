Наследный принц Иордании Хусейн объявил о помолвке: фото избранницы

Принц Хусейн считался одним из самых завидных холостяков Востока.

28-летний сын королевы Рании, наследный принц Иордании Хусейн объявил о помолвке со своей невестой Раджвой Халед бин Мусаед бин Саиф бин Абдулазиз Аль Саиф. Информация об этом появилась в официальном аккаунте дворца в Instagram.

На опубликованном фото запечатлены принц и его возлюбленная, которые улыбаются. На пальце Раджвы – красивое кольцо с бриллиантом необычной формы.

"Помолвка Его Королевского Высочества наследного принца Аль-Хусейна бин Абдуллы II с госпожой Раджвой Халед бин Мусаед бин Саиф бин Абдулазиз Аль Саиф сегодня в Эр-Рияде в присутствии Их Величеств короля Абдаллы II и королевы Рании Аль-Абдаллы", – говорится в подписи к снимку.

[ + – ] Принц Хусейн и его невеста Раджва Халед бин Мусаед бин Саиф бин Абдулазиз Аль Саиф Фото: Royal Hashemite Court

До своей помолвки Хусейн был известен как один из самых завидных королевских холостяков. Сын короля Абдаллы II и королевы Рании даже принимал у себя принца Уильяма во время его турне по Ближнему Востоку, что принесло ему всемирную известность.

Принц Хусейн является выпускником Джорджтаунского университета в США. Он также служил в армии после окончания Королевской военной академии в Сандхерсте в 2017 году и вошел в историю в 2015 году как самый молодой человек, когда-либо председательствовавший на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Наследный принц однажды унаследует трон, и за последние несколько лет он уже взял на себя множество официальных королевских обязанностей, в том числе заменил своего отца в начале этого года, когда король был госпитализирован для операции на позвоночнике.

Его Королевское Высочество возглавляет Фонд наследного принца, созданный для того, чтобы помогать местной молодежи "использовать весь свой потенциал и творческие способности".

Принц Хусейн активно участвует во всех инициативах своего фонда, от помощи в открытии Технического университета им. Аль-Хусейна до предоставления кохлеарных имплантов людям с нарушениями слуха и обучения навыкам лидерства старшеклассников.

[ + – ] В июле о помолвке сообщила сестра принца Хусейна Иман

В свободное время принц любит кататься на мотоцикле по пустыне, увлекается скалолазанием, футболом и кемпингом. Он ведет свою страницу в соцсети, где делится событиями из своей жизни.

[ + – ] Королева Рания с сыном

Напомним, принцесса Бельгии Мария Лаура выходит замуж за британского финансиста, а племянница королевы Маргрете II развелась с мужем после 12 лет брака.