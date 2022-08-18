Спадковий принц Йорданії Хусейн оголосив про заручини: фото обраниці

Принц Хусейн вважався одним із найзавидніших холостяків Сходу.

28-річний син королеви Ранії, спадкоємець принц Йорданії Хусейн оголосив про заручини зі своєю нареченою Раджвою Халед бін Мусаєд бін Саїф бін Абдулазіз Аль Саїф. Інформація про це з'явилася в офіційному обліковому записі палацу в Instagram.

На опублікованому фото знято принца та його кохану, які посміхаються. На пальці Раджви — гарна каблучка з діамантом незвичайної форми.

"Заручини Його Королівської Високості спадкового принца Аль-Хусейна бін Абдулли II з пані Раджвою Халед бін Мусаєд бін Саїф бін Абдулазіз Аль Саїф сьогодні в Ер-Ріяді в присутності Їх Величностей короля Абдалли II і королеви Ранії Аль-Аб," — йдеться у підписі до знімку.

[ + – ] Принц Хусейн та його наречена Раджва Халед бін Мусаєд бін Саїф бін Абдулазіз Аль Саїф Фото: Royal Hashemite Court

До своїх заручин Хусейн був відомий як один із найзавидніших королівських холостяків. Син короля Абдалли II і королеви Ранії навіть приймав у себе принца Вільяма під час його турне Близьким Сходом, що принесло йому всесвітню популярність.

Принц Хусейн є випускником Джорджтаунського університету США. Він також служив в армії після закінчення Королівської військової академії в Сандхерсті в 2017 році і увійшов в історію у 2015 році як наймолодша людина, яка будь-коли головувала на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Спадковий принц одного дня успадкує трон, і за останні кілька років він уже взяв на себе безліч офіційних королівських обов'язків, зокрема замінив свого батька на початку цього року, коли короля було госпіталізовано для операції на хребті.

Його Королівська Високість очолює Фонд спадкового принца, створений для того, щоб допомагати місцевій молоді "використовувати весь свій потенціал та творчі здібності".

Принц Хусейн бере активну участь у всіх ініціативах свого фонду, від допомоги у відкритті Технічного університету ім. Аль-Хусейна до надання кохлеарних імплантів людям із порушеннями слуху і навчання навичкам лідерства старшокласників.

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У вільний час принц любить кататися на мотоциклі пустелею, захоплюється скелелазінням, футболом і кемпінгом. Він веде свою сторінку у соцмережі, де ділиться подіями зі свого життя.

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