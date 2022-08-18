Виктория Бекхэм и ее дочь примерили одинаковые мини-платья (фото)

11-летняя Харпер — единственная дочь звездных супругов.

48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась фото со своей единственной дочерью в Instagram.

Жена известного футболиста Дэвида Бекхэма и 11-летняя Харпер позируют в одинаковых теннисных мини-платьях. Однако Виктория выбрала белый вариант, а ее ребенок — черный. На голове певицы красовалась черная бейсболка, а у девочки на ногах были белые кроссовки, так что мама с дочкой выглядели довольно гармонично.

"Моя маленькая икона стиля!" – отметила под фото мама четырех.

Кроме Харпер, певица и спортсмен воспитывают трех старших сыновей — Бруклина, Ромео и Круза. Первый уже создал собственную семью и, женившись на американской актрисе Николе Пельтц в апреле 2022, переехал жить в Штаты.

[ + – ] Виктория Бекхэм с дочерью Харпер

Как известно, звездные родители не разрешают своей единственной дочери сидеть в соцсетях, чтобы она не получила порцию буллинга. Однако сами Виктория и Дэвид часто делятся фото и видео с 11-летней Харпер.

[ + – ] Семейство Бекхэм

Напомним, Виктория Бекхэм показала фото детей после слухов о серьезных ссорах со старшим сыном Бруклином.

Также Фокус писал о больших проблемах в дизайнерском бизнесе Виктории Бекхэм. Ее собственный бренд одежды погряз в миллионных долгах.