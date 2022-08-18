Вікторія Бекхем приміряла з донькою однакові мінісукні (фото)

11-річна Гарпер — єдина донька зіркового подружжя.

48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася фото зі своєю єдиною донькою в Instagram.

Дружина відомого футболіста Девіда Бекхема та 11-річна Гарпер позують в однакових тенісних мінісукнях. Проте Вікторія обрала білий варіант, а її дитина — чорний. На голові співачки красувалася чорна бейсболка, а у дівчинки на ногах були білі кросівки, то ж мама з донькою виглядали доволі гармонійно.

"Моя маленька ікона стилю!" — зазначила під фото мама чотирьох.

Окрім Гарпер, співачка та спортсмен виховують трьох старших синів — Брукліна, Ромео та Круза. Перший уже створив власну родину та, одружившись з американською акторкою Ніколою Пельтц у квітні 2022, переїхав жити у Штати.

[ + – ] Вікторія з донькою Гарпер

Як відомо, зіркові батьки не дозволяють своїй єдиній доньці сидіти у соцмережах, аби вона не отримали порцію булінгу. Проте самі Вікторія та Девід часто діляться фото та відео з 11-річною Гарпер.

[ + – ] Сімейство Бекхем

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала фото дітей після чуток про серйозні сварки із старшим сином Брукліном.

Також Фокус писав про великі проблеми в дизайнерському бізнесі Вікторії Бекхем. Її власний бренд одягу загруз у мільйонних боргах.