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Стиль жизни

Николь Кидман прошла курсы домедицинской помощи (фото)

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Фото: Nicole Kidman/Instagram | Николь Кидман

Звезда экрана отметила, как важно суметь помочь ближнему до приезда скорой.

55-летняя австралийская актриса Николь Кидман прошла курсы домедицинской помощи. Об этом бывшая супруга Тома Круза рассказала своим подписчикам в Instagram.

"CPR, AED, базовая первая помощь – это бесценные навыки, которые нужно изучить, поскольку они позволяют оказывать медицинскую помощь до прибытия экстренной медицинской помощи. На прошлой неделе мы с семьей прошли сертификацию, потому что вы никогда не знаете, когда произойдет чрезвычайная ситуация и на кого это повлияет", — обратилась к своим 8,5 млн фолловеров со всего мира австралийская актриса.

В новой публикации Кидман показала сертификат, который получила, успешно пройдя курс, и отметила школу, которая предоставила ей необходимые знания.

Николь Кидман прошла курсы домедицинской помощи

Подписчики актрисы засыпали ее одобрительными комментариями и похвалами.

"Наша самая умная", "очень вдохновляет, завтра проведу расследование, чтобы мы с моими 👯‍♀️ могли последовать вашему примеру. молодец🥰", "нужно сделать то же самое", — пишут фолловеры знаменитости.

А британская супермодель Наоми Кэмпбелл лаконично оставила три красных сердечка под свежим фото Николь Кидман.

Напомним, Николь Кидман сравнили в Сети с шаурмой из-за ее нового образа на модном дефиле.

Также Фокус писал о необычном блюде в рационе 55-летней Николь Кидман. Актриса ела живых насекомых.