Ніколь Кідман пройшла курси домедичної допомоги (фото)

Зірка екрану зазначила, наскільки важливо зуміти допомогти ближньому до приїзду швидкої.

55-річна австралійська акторка Ніколь Кідман пройшла курси домедичної допомоги. Про це колишня дружина Тома Круза розповіла своїм підписникам в Instagram.

"CPR, AED, базова перша допомога – це безцінні навички, які потрібно вивчити, оскільки вони дозволяють надавати медичну допомогу до прибуття екстреної медичної допомоги. Минулого тижня ми із сім’єю пройшли сертифікацію, тому що ви ніколи не знаєте, коли станеться надзвичайна ситуація і на кого це вплине", — звернулася до своїх 8,5 млн фоловерів з усього світу австралійська акторка.

У новому пості Кідман показала сертифікат, котрий отримала, успішно пройшовши курс, та позначила школу, що надала їй необхідні знання.

[ + – ] Ніколь Кідман пройшла курси домедичної допомоги

Підписники акторки засипали її схвальними коментарями та похвалами.

"Наша найрозумніша", "дуже надихає, завтра проведу розслідування, щоб ми з моїми 👯‍♀️ могли наслідувати ваш приклад. молодець🥰", "потрібно зробити те саме", — пишуть фоловери знаменитості.

А британська супермодель Наомі Кемпбелл лаконічно залишила три червоні сердечка під свіжим фото Ніколь Кідман.

Нагадаємо, Ніколь Кідман порівняли в мережі із шаурмою через її новий образ на модному дефіле.

Також Фокус писав про незвичайну страву в раціоні 55-річної Ніколь Кідман. Акторка їла живих комах.