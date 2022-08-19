Дженнифер Лопес показала актуальный летний ансамбль во время предсвадебного шопинга

На шопинг Лопес отправилась вместе с женихом и родственниками с обеих сторон.

На выходных Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова повторят свадебные клятвы, но уже в присутствии друзей и родственников, в поместье актера в в Райсборо в Джорджии. Накануне трехдневных торжеств певицу заметили в Саванне (штат Джорджия), где она совершала предсвадебные покупки в сопровождении детей.

Джей Ло шла по улице, держа за руку 10-летнего сына Бена, Сэмюэля.

Выглядела Лопес как всегда безупречно. Для шопинга она надела серый укороченый льняной топ с тонкими бретельками, проигнорировав бюстгальтер. К нему она подобрала широкие льняные брюки из такого же материала с удобной резинкой на талии и более насыщенного цвета, а также босоножки на массивной платформе и высоком каблуке.

Свои волосы она собрала в тугой пучок, а глаза спрятала за солнцезащитными очками. Макияж звезды был сдержан, а в качестве аксесуаров Дженнифер выбрала скромные серьги и цепочку с подвеской.

Сэмюэль шел рядом с мачехой в синей футболке с графическим принтом, серо-голубых шортах, черных кроссовках и синей бейсболке.

Кроме мальчика, Лопес сопровождала ее свекровь Крис Энн Болдт.

Что касается Аффлека, то он надел бежевую рубашку на пуговицах с нагрудными карманами навыпуск, темные джинсы и бежевую бейсболку. Рядом с ним шла его 16-летняя дочь Вайолет, точная копия бывшей жены актера Дженнифер Гарнер. На ней было белое платье с цветочным принтом, носки и кроссовки.

Организацией трехдневного торжества, стоимость которого оценивается в восемь миллионов долларов, занимается Колин Коуи, владеющий ивент-агентствами в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Среди его клиентов – Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Джерри Сайнфелд, Майкл Джордан и Николь Кидман. Коуи предлагает все: "от королевской свадьбы невероятных масштабов до самой гламурной, утонченной и изысканной свадьбы на заднем дворе", работая с бюджетами "от 25 тысяч до 25 миллионов долларов".

СМИ сообщали, что на Дженнифер будет платье Ralph Lauren, сделанное в Италии. Утверждается, что в список гостей войдут Мэтт Деймон, Джимми Киммел, Дреа де Маттео и младший брат Аффлека Кейси.