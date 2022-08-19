Дженніфер Лопес показала актуальний літній ансамбль під час передвесільного шопінгу

На шопінг Лопес вирушила разом із нареченим та родичами з обох боків.

На вихідних Бен Аффлек і Дженніфер Лопес знову повторять весільні клятви, але вже в присутності друзів і родичів, у маєтку актора в Райсборо в Джорджії. Напередодні триденних урочистостей співачку помітили у Савані (штат Джорджія), де вона робила передвесільні покупки у супроводі дітей.

Джей Ло йшла вулицею, тримаючи за руку 10-річного сина Бена, Семюеля.

Виглядала Лопес як завжди бездоганно. Для шопінгу вона одягла сірий укорочений лляний топ із тонкими бретельками, проігнорувавши бюстгальтер. До нього вона підібрала широкі лляні штани з такого ж матеріалу зі зручною резинкою на талії та насиченішого кольору, а також босоніжки на масивній платформі та високих підборах.

Своє волосся вона зібрала в тугий пучок, а очі сховала за сонцезахисними окулярами. Макіяж зірки був стриманий, а як аксесуари Дженніфер обрала скромні сережки та ланцюжок з підвіскою.

Семюель йшов поруч із мачухою у синій футболці з графічним принтом, сіро-блакитних шортах, чорних кросівках та синій бейсболці.

Крім хлопчика, Лопес супроводжувала її свекруха Кріс Енн Болдт.

Що стосується Аффлека, то він одягнув бежеву сорочку на ґудзиках із нагрудними кишенями навипуск, темні джинси та бежеву бейсболку. Поруч із ним йшла його 16-річна дочка Вайолет, точна копія колишньої дружини актора Дженніфер Гарнер. На ній була біла сукня з квітковим принтом, шкарпетки та кросівки.

Організацією триденної урочистості, вартість якої оцінюється у вісім мільйонів доларів, займається Колін Коуї, який володіє івент-агентствами в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. Серед його клієнтів — Опра Вінфрі, Кім Кардаш'ян, Джеррі Сайнфелд, Майкл Джордан та Ніколь Кідман. Коуї пропонує все: "від королівського весілля неймовірних масштабів до найгламурнішого, витонченого та вишуканого весілля на задньому дворі", працюючи з бюджетами "від 25 тисяч до 25 мільйонів доларів".

ЗМІ повідомляли, що на Дженніфер буде сукня Ralph Lauren, зроблена в Італії. Стверджується, що до списку гостей увійдуть Метт Деймон, Джиммі Кіммел, Дреа де Маттео та молодший брат Аффлека Кейсі.