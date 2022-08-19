Гримировали актеров прямо в воде. Появились уникальные кадры со съемок "Титаника"

Легендарная картина была номинирована на 14 статуэток "Оскара".

В Сети показали закулисье съемок культового фильма "Титаник". Фотографиями поделились на официальной Instagram-странице Американской киноакадемии.

Несмотря на то, что фильму в 2022 исполнилось 25 лет, уникальные кадры решили показать только сейчас. В частности, на фото видно, как режиссер легендарной картины Джеймс Кэмерон общается с Джеком и Розой (Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет).

Также можно рассмотреть, как актеров гримировали прямо в воде. А на одном из архивных снимков изображен момент, когда Джек спасает Розу, когда она едва не упала в ледяную воду.

"За кадром "Титаника" Джеймса Кэмерона. "Титаник" был номинирован на потрясающих 14 премий "Оскар", одержав 11 побед за лучший фильм, режиссуру, визуальные эффекты, музыку, оригинальную песню, режиссуру, операторскую работу, дизайн костюмов, монтаж фильма, звук и монтаж звуковых эффектов. Только три фильма за всю историю премии "Оскар" получили 14 номинаций: "Все о Еве" (1950), "Титаник" (1997) и "Ла-Ла Ленд" (2016). "Титаник" стал первым фильмом, собравший более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, и оставался самым успешным фильмом всех времен, пока его не потеснил сам же Джеймс Кэмерон с "Аватаром" 2009 года", — отметили представители Американской киноакадемии.

[ + – ] Уникальные кадры закулисных съемок "Титаника"

Отметим, что "Титаник" — американский фильм-катастрофа знаменитого режиссера Джеймса Кэмерона. Премьера в США состоялась 19 декабря 1997.

[ + – ] Актеров гримировали прямо в воде Фото: theacademy

Напомним, в Чикаго продают особняк семьи, выжившей во время трагедии "Титаника" в 1912 году.

Также Фокус писал об интересных фактах касательно самой известной трагедии в океане.