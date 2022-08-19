Гримували акторів прямо у воді. З'явилися унікальні кадри зі зйомок "Титаніка"

Легендарна картина була номінована на 14 статуеток "Оскара".

У мережі показали залаштунки зйомок культового фільму "Титанік". Світлинами поділилися на офіційній Instagram-сторінці Американської кіноакадемії.

Попри те, що фільму у 2022 виповнилося 25 років, унікальні кадри вирішили показати лише зараз. Зокрема на фото видно, як режисер легендарної картини Джеймс Кемерон спілкується з Джеком та Розою (Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет).

Також можна роздивитися, як акторів гримували прямо у воді. А на одному із архівних знімків зображено момент, коли Джек рятує Розу, коли та ледь не впала у льодяну воду.

"За кадром "Титаніка" Джеймса Кемерона. "Титанік" був номінований на приголомшливі 14 премій "Оскар", здобувши 11 перемог за найкращий фільм, режисуру, візуальні ефекти, музику, оригінальну пісню, режисуру, операторську роботу, дизайн костюмів, монтаж фільму, звук і монтаж звукових ефектів. Лише три фільми за всю історію премії Оскар отримали 14 номінацій: "Все про Єву" (1950), "Титанік" (1997) і "Ла-Ла Ленд" (2016). "Титанік" став першим фільмом, який зібрав понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті, і залишався найуспішнішим фільмом усіх часів, поки його не потіснив сам Джеймс Кемерон із "Аватаром" 2009 року", — зазначили представники Американської кіноакадемії.

[ + – ] Унікальні кадри залаштунків зйомок "Титаніка"

Зазначимо, що "Титанік" — американський фільм-катастрофа знаменитого режисера Джеймса Кемерона. Прем'єра у США відбулася 19 грудня 1997.

[ + – ] Акторів гримували прямо у воді Фото: theacademy

Нагадаємо, у Чикаго продають особняк родини, яка вижила під час трагедії "Титаніка" у 1912.

Також Фокус писав про цікаві факти щодо найвідомішої трагедії в океані.