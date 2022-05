У Чикаго продають особняк сім'ї, яка вижила на "Титаніку"

Художниця Емілі Раєрсон із трьома дітьми врятувалася, а її чоловік відмовився зайняти місце у шлюпці.

У Чикаго виставили на продаж унікальний будинок з історією. Його побудували для сім'ї, яка пережила аварію лайнера "Титанік" у 1912 році. Наразі історичний особняк можна купити за 13,3 мільйона доларів. Про це пише Daily Mail.

Художниця Емілі Раєрсон, її чоловік Артур та троє їхніх дітей Сюзетт, Емілі та Джон були на борту "Титаніка". Коли лайнер налетів на айсберг і почав тонути, Емілі з дітьми врятувалися, а Артур відмовився зайняти місце в шлюпці, поки всі жінки та діти не покинуть корабель, що тоне.

[ + – ] Емілі Раєрсон — фото, зроблене після порятунку з "Титаніка" Фото: Соцсети

Подорож для сім'ї була сумною, вони поверталися на "Титаніку" з Європи, дізнавшись про загибель старшого сина в автокатастрофі.

Емілі повернулася до Чикаго на кораблі "Карпатія", як і більшість тих, хто вижив після краху "Титаніка". Будинок, відомий як Adler on The Park, побудований на її замовлення в 1917 році архітекторами Генрі Корвіт Данглером і Девідом Адлером.

Будинок Емілі Раєрсон став центром для творчості Чикаго. Під час Першої світової війни Раєрсон перетворила особняк на притулок для біженців.

Сучасники описували Емілі, як стійку даму, яка після всіх втрат і поневірянь "зберігала позитивний настрій". Вона вийшла заміж вдруге, познайомившись із фінансистом Форсайтом Шерфессом під час турне Китаєм. Будинок у Чикаго продали у 1930 році, та сім'я переїхала до Нью-Йорка. Емілі померла у 1939 році у віці 66 років.

[ + – ] Дім Емілі Раєрсон в Чикаго Фото: Соцсети

А її будинок у Чикаго став пам'ятником архітектури завдяки Чикагському товариству охорони історичної спадщини. Рієлтори зазначають, що будинок "наповнений історією".

У маєтку збереглася оригінальна ліпнина та старовинні сходи. Але покупець отримає цілком комфортабельне та сучасне житло з дев'ятьма спальнями та п'ятьма ванними кімнатами. Донедавна Adler on the park вели екскурсійні тури, вартістю 65 доларів. Вторговані кошти перераховували до благодійних фондів The Shoulders Fund та Threshold, які надають допомогу вразливим дітям та дорослим із психічними захворюваннями.