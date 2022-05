В Чикаго продают особняк семьи, выжившей на "Титанике"

Художница Эмили Райерсон с тремя детьми спаслась, а ее супруг отказался занять место в шлюпке

В Чикаго выставили на продажу уникальный дом с историей. Его построили для семьи, пережившей крушение лайнера "Титаник" в 1912 году. Сейчас исторический особняк можно купить за 13,3 миллиона долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Художница Эмили Райерсон, ее муж Артур и трое их детей Сюзетт, Эмили и Джон были на борту "Титаника". Когда лайнер налетел на айсберг и начал тонуть, Эмили с детьми были спасены, а Артур отказался занять место в шлюпке, пока все женщины и дети не покинут тонущий корабль.

[ + – ] Эмили Райерсон - фото, сделанное после спасения с "Титаника" Фото: Соцсети

Путешествие для семьи было печальным, они возвращались на "Титанике" из Европы, узнав о гибели старшего сына в автокатастрофе.

Эмили вернулась в Чикаго на корабле "Карпатия", как и большинство выживших после крушения "Титаника". Дом, известный, как Adler on The Park, был построен по ее заказу в 1917 году архитекторами Генри Корвит Данглером и Дэвид Адлером.

Дом Эмили Райерсон стал центром для чикагского творческого сообщества того времени. Во время Первой мировой войны Райерсон превратила особняк в приют для беженцев.

Соверемнники описывали Эмили, как стойкую даму, которая после всех потерь и лишений "сохраняла позитивный настрой". Она вышла замуж во второй раз, познакомившись с финансистом Форсайтом Шерфессом во время турне по Китаю. Дом в Чикаго был продан в 1930 году и семья переехала в Нью-Йорк. Эмили скончалась в 1939 году в возрасте 66 лет.

[ + – ] Дом Эмили Райерсон в Чикаго Фото: Соцсети

А ее дом в Чикаго стал памятником архитектуры благодаря Чикагскому обществу охраны исторического наследия. Риэлторы отмечают, что дом "наполнен историей".

В поместье сохранилась оригинальная лепнина и старинная лестница. Но покупатель получит вполне комфортабельное и современное жилье с девятью спальнями и пятью ванными комнатами. До недавнего времени по Adler on the park водили экскурсионные туры, стоимостью 65 долларов. Вырученные средства перечислялись в благотворительные фонды The Shoulders Fund и Threshold, которые оказывают помощь уязвимым детям и взрослым с психическими заболеваниями.