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Стиль жизни

Банановые блинчики на завтрак. Рецепт нежного и вкусного десерта

рецепт, блины
Фото: instagram | Чем более спелыми будут бананы, тем ярче будет вкус блюда

Бананы придают десерту сладости, а потому для приготовления блинчиков понадобится минимум сахара.

Предлагаем начать день с самых ароматных и вкусных банановых блинчиков, которые станут отличным дополнением к чашечке крепкого утреннего кофе. Для приготовления понадобится минимум вашего времени, а результат приятно удивит. Рекомендуем подавать блинчики горячими со сметаной и джемом.

Рецепт из Instagram.

Ингредиенты:

  • Банан (среднего размера) — 2 шт
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 300 гр
  • Сахар — 1,5 ст.л
  • Мука — 120 гр
  • Растительное масло — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

  • Удобнее всего готовить банановое тесто для блинчиков в блендере. Для этого отправляем в чашу два очищенных от кожуры банана, добавляем яйца, сахар и щепотку соли.
  • Перебиваем яично-банановую смесь до однородности.
  • Добавляем 200 миллилитров молока и снова все перебиваем буквально 5-7 секунд.
  • Добавляем 120 граммов просеянной пшеничной муки, наливаем туда же оставшиеся оставшуюся часть молока и пробиваем все ингредиенты, чтобы получилось однородное тесто для блинчиков.
  • Даем тесту отдохнуть около 10-15 минут, чтобы клейковина в муке разбухла, и блинчики получились эластичными и не рвались.
  • Хорошо разогреваем сковороду, смазываем ее небольшим количеством масла и обжариваем блинчики с двух сторон до золотистого цвета. Для приготовления одного блинчика достаточно распределить по поверхности сковороды несколько ложек теста.
  • Чтобы перевернуть блинчик, достаточно провести зубочисткой по бортику, чтобы отсоединить его от сковородки.
  • Чем более спелые бананы, тем ярче будет выражен их вкус и потребуется меньше сахара
  • Подаем блинчики со сметаной, ягодами и фруктами, а также любимым джемом. Приятного аппетита!

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