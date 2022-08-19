Банановые блинчики на завтрак. Рецепт нежного и вкусного десерта

Бананы придают десерту сладости, а потому для приготовления блинчиков понадобится минимум сахара.

Предлагаем начать день с самых ароматных и вкусных банановых блинчиков, которые станут отличным дополнением к чашечке крепкого утреннего кофе. Для приготовления понадобится минимум вашего времени, а результат приятно удивит. Рекомендуем подавать блинчики горячими со сметаной и джемом.

Рецепт из Instagram.

Ингредиенты:

Банан (среднего размера) — 2 шт

Яйца — 2 шт.

Молоко — 300 гр

Сахар — 1,5 ст.л

Мука — 120 гр

Растительное масло — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Удобнее всего готовить банановое тесто для блинчиков в блендере. Для этого отправляем в чашу два очищенных от кожуры банана, добавляем яйца, сахар и щепотку соли.

Перебиваем яично-банановую смесь до однородности.

Добавляем 200 миллилитров молока и снова все перебиваем буквально 5-7 секунд.

Добавляем 120 граммов просеянной пшеничной муки, наливаем туда же оставшиеся оставшуюся часть молока и пробиваем все ингредиенты, чтобы получилось однородное тесто для блинчиков.

Даем тесту отдохнуть около 10-15 минут, чтобы клейковина в муке разбухла, и блинчики получились эластичными и не рвались.

Хорошо разогреваем сковороду, смазываем ее небольшим количеством масла и обжариваем блинчики с двух сторон до золотистого цвета. Для приготовления одного блинчика достаточно распределить по поверхности сковороды несколько ложек теста.

Чтобы перевернуть блинчик, достаточно провести зубочисткой по бортику, чтобы отсоединить его от сковородки.

Чем более спелые бананы, тем ярче будет выражен их вкус и потребуется меньше сахара

Подаем блинчики со сметаной, ягодами и фруктами, а также любимым джемом. Приятного аппетита!

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