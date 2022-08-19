Банановые блинчики на завтрак. Рецепт нежного и вкусного десерта
Бананы придают десерту сладости, а потому для приготовления блинчиков понадобится минимум сахара.
Предлагаем начать день с самых ароматных и вкусных банановых блинчиков, которые станут отличным дополнением к чашечке крепкого утреннего кофе. Для приготовления понадобится минимум вашего времени, а результат приятно удивит. Рекомендуем подавать блинчики горячими со сметаной и джемом.
Рецепт из Instagram.
Ингредиенты:
- Банан (среднего размера) — 2 шт
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 300 гр
- Сахар — 1,5 ст.л
- Мука — 120 гр
- Растительное масло — 1 ст. л.
Пошаговый рецепт:
- Удобнее всего готовить банановое тесто для блинчиков в блендере. Для этого отправляем в чашу два очищенных от кожуры банана, добавляем яйца, сахар и щепотку соли.
- Перебиваем яично-банановую смесь до однородности.
- Добавляем 200 миллилитров молока и снова все перебиваем буквально 5-7 секунд.
- Добавляем 120 граммов просеянной пшеничной муки, наливаем туда же оставшиеся оставшуюся часть молока и пробиваем все ингредиенты, чтобы получилось однородное тесто для блинчиков.
- Даем тесту отдохнуть около 10-15 минут, чтобы клейковина в муке разбухла, и блинчики получились эластичными и не рвались.
- Хорошо разогреваем сковороду, смазываем ее небольшим количеством масла и обжариваем блинчики с двух сторон до золотистого цвета. Для приготовления одного блинчика достаточно распределить по поверхности сковороды несколько ложек теста.
- Чтобы перевернуть блинчик, достаточно провести зубочисткой по бортику, чтобы отсоединить его от сковородки.
- Чем более спелые бананы, тем ярче будет выражен их вкус и потребуется меньше сахара
- Подаем блинчики со сметаной, ягодами и фруктами, а также любимым джемом. Приятного аппетита!
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