Бананові млинці на сніданок. Рецепт ніжного та смачного десерту

Банани надають десерту солодкості, а тому для приготування млинців знадобиться мінімум цукру.

Пропонуємо почати день з найзапашніших і найсмачніших бананових млинців, які стануть відмінним доповненням до чашечки міцної ранкової кави. Для приготування знадобиться мінімум вашого часу, а результат приємно здивує. Рекомендуємо подавати млинці гарячими зі сметаною та джемом.

Рецепт з Instagram.

Складові:

Банан (середнього розміру) — 2 шт.

Яйця — 2 шт.

Молоко — 300 г.

Цукор — 1,5 ст.л.

Борошно — 120 г.

Рослинна олія — 1 ст. л.

Покроковий рецепт:

Найзручніше готувати бананове тісто для млинців у блендері. Для цього відправляємо в чашу два очищені від шкірки банана, додаємо яйця, цукор і дрібку солі.

Перебиваємо яєчно-бананову суміш до однорідності.

Додаємо 200 мл молока і знову все перебиваємо буквально 5-7 секунд.

Додаємо 120 грамів просіяного пшеничного борошна, наливаємо залишену частину молока і збиваємо всі інгредієнти, щоб вийшло однорідне тісто для млинців.

Даємо тісту відпочити близько 10-15 хвилин, щоб клейковина в борошні розбухла, і млинці вийшли еластичними та не рвалися.

Добре розігріваємо сковороду, змащуємо її невеликою кількістю олії та обсмажуємо млинці з двох боків до золотистого кольору. Для приготування млинця достатньо розподілити по поверхні сковороди кілька ложок тіста.

Щоб перевернути млинець, достатньо провести зубочисткою по бортику, щоб від'єднати його від сковорідки.

Чим стигліші банани, тим яскравіше буде виражений їх смак і потрібно менше цукру

Подаємо млинці зі сметаною, ягодами та фруктами, а також улюбленим джемом. Смачного!

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