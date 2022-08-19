Бананові млинці на сніданок. Рецепт ніжного та смачного десерту
Банани надають десерту солодкості, а тому для приготування млинців знадобиться мінімум цукру.
Пропонуємо почати день з найзапашніших і найсмачніших бананових млинців, які стануть відмінним доповненням до чашечки міцної ранкової кави. Для приготування знадобиться мінімум вашого часу, а результат приємно здивує. Рекомендуємо подавати млинці гарячими зі сметаною та джемом.
Рецепт з Instagram.
Складові:
- Банан (середнього розміру) — 2 шт.
- Яйця — 2 шт.
- Молоко — 300 г.
- Цукор — 1,5 ст.л.
- Борошно — 120 г.
- Рослинна олія — 1 ст. л.
Покроковий рецепт:
- Найзручніше готувати бананове тісто для млинців у блендері. Для цього відправляємо в чашу два очищені від шкірки банана, додаємо яйця, цукор і дрібку солі.
- Перебиваємо яєчно-бананову суміш до однорідності.
- Додаємо 200 мл молока і знову все перебиваємо буквально 5-7 секунд.
- Додаємо 120 грамів просіяного пшеничного борошна, наливаємо залишену частину молока і збиваємо всі інгредієнти, щоб вийшло однорідне тісто для млинців.
- Даємо тісту відпочити близько 10-15 хвилин, щоб клейковина в борошні розбухла, і млинці вийшли еластичними та не рвалися.
- Добре розігріваємо сковороду, змащуємо її невеликою кількістю олії та обсмажуємо млинці з двох боків до золотистого кольору. Для приготування млинця достатньо розподілити по поверхні сковороди кілька ложок тіста.
- Щоб перевернути млинець, достатньо провести зубочисткою по бортику, щоб від'єднати його від сковорідки.
- Чим стигліші банани, тим яскравіше буде виражений їх смак і потрібно менше цукру
- Подаємо млинці зі сметаною, ягодами та фруктами, а також улюбленим джемом. Смачного!
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