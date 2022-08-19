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Стиль життя

Бананові млинці на сніданок. Рецепт ніжного та смачного десерту

рецепт, млинці
Фото: instagram | Чим стиглішими будуть банани, тим яскравішим буде смак страви

Банани надають десерту солодкості, а тому для приготування млинців знадобиться мінімум цукру.

Пропонуємо почати день з найзапашніших і найсмачніших бананових млинців, які стануть відмінним доповненням до чашечки міцної ранкової кави. Для приготування знадобиться мінімум вашого часу, а результат приємно здивує. Рекомендуємо подавати млинці гарячими зі сметаною та джемом.

Рецепт з Instagram.

Складові:

  • Банан (середнього розміру) — 2 шт.
  • Яйця — 2 шт.
  • Молоко — 300 г.
  • Цукор — 1,5 ст.л.
  • Борошно — 120 г.
  • Рослинна олія — 1 ст. л.

Покроковий рецепт:

  • Найзручніше готувати бананове тісто для млинців у блендері. Для цього відправляємо в чашу два очищені від шкірки банана, додаємо яйця, цукор і дрібку солі.
  • Перебиваємо яєчно-бананову суміш до однорідності.
  • Додаємо 200 мл молока і знову все перебиваємо буквально 5-7 секунд.
  • Додаємо 120 грамів просіяного пшеничного борошна, наливаємо залишену частину молока і збиваємо всі інгредієнти, щоб вийшло однорідне тісто для млинців.
  • Даємо тісту відпочити близько 10-15 хвилин, щоб клейковина в борошні розбухла, і млинці вийшли еластичними та не рвалися.
  • Добре розігріваємо сковороду, змащуємо її невеликою кількістю олії та обсмажуємо млинці з двох боків до золотистого кольору. Для приготування млинця достатньо розподілити по поверхні сковороди кілька ложок тіста.
  • Щоб перевернути млинець, достатньо провести зубочисткою по бортику, щоб від'єднати його від сковорідки.
  • Чим стигліші банани, тим яскравіше буде виражений їх смак і потрібно менше цукру
  • Подаємо млинці зі сметаною, ягодами та фруктами, а також улюбленим джемом. Смачного!

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