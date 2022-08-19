64-летняя Мадонна появилась на обложке глянца с ярко-розовым каре (фото)

Артистка рассказала о важности своего творчества.

64-летняя американская певица Мадонна с ярко-розовыми волосами украсила обложку журнала Paper. Об этом недавняя именинница рассказала в своем Instagram.

На снимках для свежего выпуска издания поп-дива примерила очередные провокационные образы и новую прическу – розовое каре. В частности, Мадонна примерила прозрачную серую майку, яркую розовую футболку, черный корсет, традиционные для артистки колготки в сеточку и туфли на платформе.

Конечно, не обошлось без страстных поцелуев. 64-летняя певица поцеловала своего коллегу по съемке и облизала его тело на камеру.

[ + – ] Мадонна на обложке глянца

В интервью журналистам Paper Мадонна рассказала, почему так часто делает провокационные кадры. Ответ оказался довольно прост — от скуки.

"Я бы не назвала это скукой, я назвала бы это любопытством, желанием провоцировать людей и пробуждать их. Я ненавижу повторяться", — призналась американская поп-дива.

Также Мадонна отметила, что ее цель – увеличивать возможности женщин с помощью своей музыки.

"Если подумать обо всех песнях, как Like a Virgin, Material Girl, Express Yourself или Papa Don't Preach, то я очень много вкладываю в расширение прав и возможностей женщин. Это очень важно для меня", — рассказала именинница.

[ + – ] Мадонна в новой съемке

"Мы живем между жизнью и смертью…….и эти страницы. На этот раз мы не идем дальше……мы празднуем!!! Спасибо @papermagazine за то, что вы пришли к нам…….давайте сделаем это снова!!! 💃🏼 🕺🏾 🎵♥️✨", — лаконично отреагировала Мадонна на свою новую съемку и интервью.

[ + – ] Мадонна на страницах Paper

Напомним, 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин в честь своего дня рождения.

Также Фокус писал о значительном вкладе Мадонны в победу Украины.