64-річна Мадонна з'явилася на обкладинці глянцю з яскраво-рожевим каре (фото)

Артистка розповіла про важливість своєї творчості.

64-річна американська співачка Мадонна з яскраво-рожевим волоссям прикрасила обкладинку журналу Paper. Про це нещодавня іменинниця розповіла у своєму Instagram.

На знімках для свіжого випуску видання поп-діва приміряла чергові провокаційні образи та нову зачіску — рожеве каре. Зокрема Мадонна приміряла прозору сіру майку, яскраву рожеву футболку, чорний корсет, традиційні для артистки колготки у сіточку та туфлі на платформі.

Звісно, не обійшлося без пристрасних поцілунків. 64-річна співачка поцілувала свого колегу по зйомці та облизала його тіло на камеру.

[ + – ] Мадонна на обкладинці глянцю

В інтерв'ю журналістам Paper Мадонна розповіла, чому так часто робить провокаційні кадри. Відповідь виявилася доволі проста — від нудьги.

"Я не назвала би це нудьгою, я назвала би це цікавістю, бажанням провокувати людей та пробуджувати їх. Я ненавиджу повторятися", — зізналася американська поп-діва.

Також Мадонна зазначила, що її мета — збільшувати можливості жінок за допомогою її музики.

"Якщо подумати про всі пісні, як-то Like a Virgin, Material Girl, Express Yourself чи Papa Don't Preach, то я дуже багато вкладаю у розширення прав та можливостей жінок. Це дуже важливо для мене", — розповіла іменинниця.

[ + – ] Мадонна у новій зйомці

"Ми живемо між життям і смертю…….і ці сторінки. Цього разу ми не йдемо далі……ми святкуємо!!! Дякуємо @papermagazine за те, що ви завітали до нас…….давайте зробимо це знову!!! 💃🏼🕺🏾 🎵♥️✨", — лаконічно відреагувала Мадонна на свою нову зйомку та інтерв'ю.

[ + – ] Мадонна на сторінках Paper

Нагадаємо, 64-річна Мадонна пристрасно поцілувала двох жінок на камери в честь свого дня народження.

Також Фокус писав про значний вклад Мадонни в перемогу України.