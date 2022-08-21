Уилл Смит возвращается к съемкам в кино после скандала на "Оскаре"
Скандал на "Оскаре" станет частью сюжетной линии байопика об актере.
53-летний американский актер Уилл Смит возвращается в большое кино после скандала на "Оскаре-2022". Об этом сообщает Daily Mail.
Актер, известный под псевдонимом The Fresh Prince, через некоторое время появится на экранах в собственной биографической картине, за съемки которой готовы заняться в стриминговом сервисе Netflix.
Как известно, после громкого скандала на вручении самой престижной кинопремии "Оскар-2022" от сотрудничества с Уиллом Смитом отказался ряд компаний, контракты с голливудским актером были разорваны, а сам он исчез из публичного пространства на некоторое время.
Однако теперь представители Netflix готовы встретиться со знаменитостью, чтобы обсудить дальнейшую работу касательно биографического проекта.
"После той пощечины Уилла оставили без внимания Netflix и Apple TV+. Он извинился и на определенный период ушел из центра внимания. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы все улеглось и все успокоились. Пощечина и ее последствия, конечно, стали поворотными моментами в жизни Уилла и, возможно, теперь станут частью сюжетной линии его байопика", — рассказывает инсайдер журналистам издания и добавляет, что в любом случае в Netflix готовы к разговору с актером. Поэтому представители Уилла Смита надеются на такое же предложение от Apple TV+.
В апреле 2022 во время официальной части награждения кинопремией "Оскар" ведущий вечера, американский комик Крис Рок неудачно пошутил о "прическе" жены Уилла Смита — Джада Пинкетт-Смит длительное время болеет патологическим выпадением волос (алопецией). После этого 53-летний Уилл Смит вышел на сцену и ударил комика перед зрителями и камерами.
После этого разразился громкий скандал: Уилла Смита исключили из Американской киноакадемии, от сотрудничества с актером отказался ряд компаний, а сам он покинул Америку и отправился на лечение "своего разума".
Напомним, Уилл Смит нарушил молчание спустя несколько месяцев после драки на "Оскаре-2022".
Также Фокус подробно писал о скандале в прямом эфире, за которым следили миллионы людей по всему миру.