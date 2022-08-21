Уилл Смит возвращается к съемкам в кино после скандала на "Оскаре"

Скандал на "Оскаре" станет частью сюжетной линии байопика об актере.

53-летний американский актер Уилл Смит возвращается в большое кино после скандала на "Оскаре-2022". Об этом сообщает Daily Mail.

Актер, известный под псевдонимом The Fresh Prince, через некоторое время появится на экранах в собственной биографической картине, за съемки которой готовы заняться в стриминговом сервисе Netflix.

Как известно, после громкого скандала на вручении самой престижной кинопремии "Оскар-2022" от сотрудничества с Уиллом Смитом отказался ряд компаний, контракты с голливудским актером были разорваны, а сам он исчез из публичного пространства на некоторое время.

[ + – ] Уилл Смит ударил Криса Рока Фото: Getty Images

Однако теперь представители Netflix готовы встретиться со знаменитостью, чтобы обсудить дальнейшую работу касательно биографического проекта.

"После той пощечины Уилла оставили без внимания Netflix и Apple TV+. Он извинился и на определенный период ушел из центра внимания. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы все улеглось и все успокоились. Пощечина и ее последствия, конечно, стали поворотными моментами в жизни Уилла и, возможно, теперь станут частью сюжетной линии его байопика", — рассказывает инсайдер журналистам издания и добавляет, что в любом случае в Netflix готовы к разговору с актером. Поэтому представители Уилла Смита надеются на такое же предложение от Apple TV+.

В апреле 2022 во время официальной части награждения кинопремией "Оскар" ведущий вечера, американский комик Крис Рок неудачно пошутил о "прическе" жены Уилла Смита — Джада Пинкетт-Смит длительное время болеет патологическим выпадением волос (алопецией). После этого 53-летний Уилл Смит вышел на сцену и ударил комика перед зрителями и камерами.

[ + – ] Джада Пинкетт-Смит страдает от алопеции Фото: willsmith

После этого разразился громкий скандал: Уилла Смита исключили из Американской киноакадемии, от сотрудничества с актером отказался ряд компаний, а сам он покинул Америку и отправился на лечение "своего разума".

Напомним, Уилл Смит нарушил молчание спустя несколько месяцев после драки на "Оскаре-2022".

Также Фокус подробно писал о скандале в прямом эфире, за которым следили миллионы людей по всему миру.