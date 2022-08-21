Вілл Сміт повертається до зйомок у кіно після скандалу на "Оскарі"

Скандал на "Оскарі" стане частиною сюжетної лінії байопіка про актора.

53-річний американський актор Вілл Сміт повертається у велике кіно після скандалу на "Оскарі-2022". Про це повідомляє Daily Mail.

Актор, відомий під псевдонімом The Fresh Prince, через деякий час з'явиться на екранах у власній біографічній картині, за зйомки якої готові взятися у стримінговому сервісі Netflix.

Як відомо, після гучного скандалу на врученні найпрестижнішої кінопремії "Оскар-2022" від співпраці з Віллом Смітом відмовилася низка компаній, контракти з голлівудським актором було розірвано, а сам він зник з публічного простору на певний час.

[ + – ] Вілл Сміт вдарив Кріса Рока Фото: Getty Images

Проте тепер представники Netflix готові зустрітися зі знаменитістю, аби обговорити подальшу роботу над біографічним проєктом.

"Після того ляпасу Вілла залишили без уваги Netflix та Apple TV +. Він попросив вибачення і на певний період пішов з центру уваги. З того часу пройшло достатньо часу, аби все вляглось і всі заспокоїлись. Ляпас та його наслідки, звичайно, стали поворотними моментами в житті Вілла і, можливо, тепер стануть частиною сюжетної лінії його байопіку", — розповідає інсайдер журналістам видання та додає, що в будь-якому разі в Netflix готові до розмови з актором. То ж представники Вілла Сміта сподіваються на таку ж пропозицію від Apple TV +.

У квітні 2022 під час офіційної частини нагородження кінопремією "Оскар" ведучий вечора, американський комік Кріс Рок невдало пожартував про "зачіску" дружини Вілла Сміта — Джада Пінкетт-Сміт тривалий час хворіє на патологічне випадіння волосся (алопецію), то ж повністю побрила голову. Після цього 53-річний Вілл Сміт вийшов на сцену та вдарив коміка перед глядачами та камерами.

[ + – ] Джада Пінкетт-Сміт страждає від алопеції Фото: willsmith

Після цього розгорівся гучний скандал: Вілла Сміта виключили з Американської кіноакадемії, від співпраці з актором відмовилася низка компаній, а сам він покинув Америку та відправився на лікування "свого розуму".

Нагадаємо, Вілл Сміт порушив мовчання через кілька місяців після бійки на "Оскарі-2022".

Також Фокус детально писав про скандал у прямому ефірі, за яким слідкували мільйони людей по всьому світу.