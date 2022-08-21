Вілл Сміт повертається до зйомок у кіно після скандалу на "Оскарі"
Скандал на "Оскарі" стане частиною сюжетної лінії байопіка про актора.
53-річний американський актор Вілл Сміт повертається у велике кіно після скандалу на "Оскарі-2022". Про це повідомляє Daily Mail.
Актор, відомий під псевдонімом The Fresh Prince, через деякий час з'явиться на екранах у власній біографічній картині, за зйомки якої готові взятися у стримінговому сервісі Netflix.
Як відомо, після гучного скандалу на врученні найпрестижнішої кінопремії "Оскар-2022" від співпраці з Віллом Смітом відмовилася низка компаній, контракти з голлівудським актором було розірвано, а сам він зник з публічного простору на певний час.
Проте тепер представники Netflix готові зустрітися зі знаменитістю, аби обговорити подальшу роботу над біографічним проєктом.
"Після того ляпасу Вілла залишили без уваги Netflix та Apple TV +. Він попросив вибачення і на певний період пішов з центру уваги. З того часу пройшло достатньо часу, аби все вляглось і всі заспокоїлись. Ляпас та його наслідки, звичайно, стали поворотними моментами в житті Вілла і, можливо, тепер стануть частиною сюжетної лінії його байопіку", — розповідає інсайдер журналістам видання та додає, що в будь-якому разі в Netflix готові до розмови з актором. То ж представники Вілла Сміта сподіваються на таку ж пропозицію від Apple TV +.
У квітні 2022 під час офіційної частини нагородження кінопремією "Оскар" ведучий вечора, американський комік Кріс Рок невдало пожартував про "зачіску" дружини Вілла Сміта — Джада Пінкетт-Сміт тривалий час хворіє на патологічне випадіння волосся (алопецію), то ж повністю побрила голову. Після цього 53-річний Вілл Сміт вийшов на сцену та вдарив коміка перед глядачами та камерами.
Після цього розгорівся гучний скандал: Вілла Сміта виключили з Американської кіноакадемії, від співпраці з актором відмовилася низка компаній, а сам він покинув Америку та відправився на лікування "свого розуму".
Нагадаємо, Вілл Сміт порушив мовчання через кілька місяців після бійки на "Оскарі-2022".
Також Фокус детально писав про скандал у прямому ефірі, за яким слідкували мільйони людей по всьому світу.