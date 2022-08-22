Актриса Сара Хайленд вышла замуж за звезду реалити-шоу

Звезда сериалов "Американская семейка", "Сумеречные охотники" и "Академия вампиров" устроила небольшую церемонию на винограднике

31-летняя актриса Сара Хайленд вышла замуж за своего бойфренда, звезду реалити-шоу "Холостяк в раю" Уэллса Адамаса. Пара намеревалась сочетаться браком еще год назад, но отложила мероприятие из-за COVID-19. Об этом пишет Daily Mail.

По калифорнийской моде свадьба прошла на винограднике, под открытым небом. Присутствовали друзья Сары по сериалам: София Вергара и Джесси Тайлер Фергюсон. Пришла и близкая подруга актрисы – Ванесса Хадженс. А кроме романтичного ужина, по слухам, был еще и грузовик с популярным фастфудом – тако. Ванесса ранее в интервью рассказывала, что нет ничего лучше тако под конец вечера, когда все повеселились и устали от танцев.

Она выбрала свадебное платье в романтичном стиле от бренда Reformation. Впрочем, для фотосессии актриса несколько раз меняла наряды.

Хайленд и Адамс начали встречаться в 2017 году, а два года спустя обручились. Они назначили несколько дат для свадьбы, но из-за распространения COVID-19 им пришлось несколько раз менять дату церемонии.

Хайленд сразу сказала, что хоть в соцсетях поклонники ее и называют "миссис Адамс", менять фамилию она не намерена.

"Моя мама не взяла фамилию моего отца, так что для меня это никогда не было проблемой", — отметила актриса.

[ + – ] Свадьба Сары Хайленд

Напомним, хоть свадьба Сары и стала светским событием, но главной свадьбой лета в США стоит назвать роскошнейшую церемонию Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Они устроили шикарную церемонию в поместье актера в Джорджии после скромной и спонтанной свадьбы в Лас-Вегасе.

В Британии пальму первенства держит директор знаменитого аукционного дома Sotheby's и самый завидный холостяк Великобритании, Гарри Примроуз, лорд Далмени, 7-й граф Роузбери.

Церемония в родовом поместье под звуки волынок стала самой роскошной свадьбой этого лета.