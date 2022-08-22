Актриса Сара Гайленд вийшла заміж за зірку реаліті-шоу

Зірка серіалів "Американська сімейка", "Сутінкові мисливці" й "Академія вампірів" влаштувала невелику церемонію на винограднику.

31-річна акторка Сара Гайленд вийшла заміж за свого бойфренда, зірку реаліті-шоу "Холостяк у раю" Веллса Адамса. Пара мала намір одружуватися ще рік тому, але відклала захід через COVID-19. Про це пише Daily Mail.

За каліфорнійською модою весілля пройшло на винограднику, просто неба. Були присутні друзі Сари із серіалів: Софія Вергара та Джессі Тайлер Фергюсон. Прийшла й близька подруга акторка Ванесса Гадженс. А крім романтичної вечері, за чутками, була ще й вантажівка з популярним фастфудом — тако. Ванесса раніше в інтерв'ю розповідала, що немає нічого кращого за тако під кінець вечора, коли всі повеселилися та втомилися від танців.

Вона обрала весільну сукню в романтичному стилі від бренду Reformation. Утім, для фотосесії акторка кілька разів змінювала вбрання.

Гайленд і Адамс почали зустрічатися у 2017 році, а через два роки побралися. Вони призначили кілька весільних дат, але через поширення COVID-19 їм довелося кілька разів змінювати дату церемонії.

Гайленд відразу сказала, що хоч у соцмережах шанувальники й називають її "місіс Адамс", міняти прізвище вона не має наміру.

"Моя мама не взяла прізвище мого батька, тож для мене це ніколи не було проблемою", — зазначила акторка.

[ + – ] Весілля Сари Гайленд

Нагадаємо, хоч весілля Сари й стало світською подією, але головним весіллям літа в США варто назвати розкішну церемонію Бена Аффлека та Дженніфер Лопес. Вони влаштували шикарну церемонію в маєтку актора в Джорджії після скромного та спонтанного весілля в Лас-Вегасі.

У Британії пальму першості тримає директор знаменитого аукціонного дому Sotheby's і найзавидніший холостяк Великобританії, Гаррі Прімроуз, лорд Далмені, 7-й граф Роузбері.

Церемонія в родовому маєтку під звуки волинок стала найрозкішнішим весіллям цього літа.