Мадонна сходила на свидание с двойником бывшего мужа

Имя нового вероятного избранника Мадонны пока не разглашается.

64-летняя американская поп-певица Мадонна дала повод для слухов о новом романе после того, как была замечена в Сиракузах на Сицилии на свидании с мужчиной, поразительно похожим на ее бывшего мужа. 53-летнего британского режиссера Гая Риччи, пишет Daily Mail.

Всего четыре месяца назад артистка рассталась со своим 28-летним лобовником Ахламаликом Уильямсом, с которым была вместе почти четыре года, и с тех пор проводила время с друзьями.

Для свидания Мадонна выбрала яркое макси-платье-рубашке с пятнистым принтом. Цвета образу добавили ярко-синие туфли на высоком каблуке. Завершали ансамбль серо-коричневая шляпа-трилби, и многочисленные красные браслеты и золотые ожерелья-цепочки.

Ее спутник выглядел нарядно в кирпично-красных брюках в белый горошек и светло-серой рубашке, расстегнутой на груди.

Мадонна и ее загадочный мужчина были в Палаццо, чтобы полюбоваться знаменитой картиной Караваджо перед тем, как поужинать вместе. Судя по фото, ее партнер не намного младше Мэдж. Ранее она славилась тем, что выбирала мужчин куда более юных, чем она сама. До Ахламалика певица встречалась с 35-летним танцором Брахимом Зайбатом, с которым рассталась в 2013-м, а уже в следующем году звезда закрутила роман с 34-летним личным тренером Тимором Стеффенсом.

С Гаем Риччи Мадонна развелась 21 ноября 2008 года после семи лет супружеской жизни. В браке родился сын Рокко. Артистке пришлось заплатить бывшему мужу $92 млн, чтобы урегулировать их развод.

Длительное время отношения между Рокко и его знаменитой матерью были непростыми, он даже уехал жить к отцу в Лондон. Однако в последнее время, похоже, лед тронулся, и парень все чаще навещает свою мать в США. Парень растет точной копией знаменитого отца и пробует себя в качестве модели. Недавно Мадонна показала фотографии с празднования дня рождения своего первенца. Кроме Рокко, у нее также есть родная дочь Лурдес и четверо приемных детей.