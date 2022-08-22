Мадонна сходила на побачення з двійником колишнього чоловіка

Ім'я нового ймовірного обранця Мадонни поки що не розголошується.

64-річна американська поп-співачка Мадонна дала привід для чуток про новий роман після того, як була помічена в Сіракузах на Сицилії на побаченні з чоловіком, напрочуд схожим на її колишнього чоловіка, 53-річного британського режисера Ґая Річі, пише Daily Mail.

Лише чотири місяці тому артистка розлучилася зі своїм 28-річним коханцем Ахламаліком Вільямсом, із яким була разом майже чотири роки, і відтоді проводила час із друзями.

Для побачення Мадонна обрала яскраву максісукню-сорочку з плямистим принтом. Колір образу додали яскраво-сині черевички на високих підборах. Завершували ансамбль сіро-коричневий капелюх-трилбі та численні червоні браслети й золоті намиста-ланцюжки.

Її супутник мав ошатний вигляд у цегляно-червоних штанах у білий горошок і світло-сірій сорочці, розстебнутій на грудях.

Мадонна та її загадковий чоловік були в Палаццо, щоб помилуватися знаменитою картиною Караваджо перед тим, як повечеряти разом. Судячи з фото, її партнер не набагато молодший за Медж. Раніше вона славилася тим, що вибирала чоловіків набагато молодших, ніж вона сама. До Ахламаліка співачка зустрічалася з 35-річним танцюристом Брахімом Зайбатом, із яким розлучилася 2013-го, а вже наступного року зірка закрутила роман із 34-річним особистим тренером Тімором Стеффенсом.

Із Ґаєм Річчі Мадонна розлучилася 21 листопада 2008 року після семи років подружнього життя. У шлюбі народився син Рокко. Артистці довелося заплатити колишньому чоловікові $92 млн, щоб урегулювати їхнє розлучення.

Тривалий час стосунки між Рокко та його знаменитою матір'ю були непростими, він навіть поїхав жити до батька в Лондон. Проте останнім часом, схоже, крига скресла, і хлопець усе частіше відвідує свою матір у США. Хлопець росте точною копією знаменитого батька та пробує себе як модель. Нещодавно Мадонна показала фотографії зі святкування дня народження свого первістка. Окрім Рокко, у неї також є рідна дочка Лурдес і четверо прийомних дітей.