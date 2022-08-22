Огромный тарантул напугал Уилла Смита (видео)

От паука актера спас его старший сын Трей, обезвредивший тарантула.

Голливудский актер, получивший в этом году "Оскара", Уилл Смит, привыкший изображать на экране бесстрашных героев, в жизни испугался тарантула, который непонятно как появился в его доме. Кадрами происшествия он поделился на странице в Instagram, попутно показав своим 63,8 млн подписчиков старшего сына Трея.

На записи видно, как по полу ползет большой паук-птицеед, а Уилл, заскочив повыше, требует, чтобы Трей поскорее убрал это существо из дома.

"Что за черт. Это большой ** паук", – заявил Уилл в видео. Он просит сына убрать насекомое, а на вопрос Трея, почему тот должен это сделать, ответил:

"Давай, ты молод и силен, и ты справишься с укусом".

Трей, недоверчиво посмотрев на отца, накрыл паука стекляной посудой, и только после этого Уилл слез со стула.

"Хорошо, мы по очереди, потому что мы команда", – отметил Смит и предложил полсунуть под стекляную чашку лист бумаги, чтобы перевернуть ее и вынести паука на улицу, не дав ему снова сбежать в доме. Однако сначала он пристально рассмотрел насекомое.

"Хорошо, теперь это самый большой паук, которого мы когда-либо видели в своей жизни", – резюмировал Трей, с чем твердо соглашается его отец. Напоследок Смит пошутил, что теперь они продадут дом.

Трей – сын Уилла Смита от первого брака с Шири Зампино (ныне Шири Флетчер). С матерью своего первенца актер развелся в 1995 году после трех лет семейной жизни. Его сын, полное имя которого звучит Уиллард Кристофер Смит III, остался жить с матерью, но сохранил хорошие отношения с отцом. Спустя два года после развода, 31 декабря 1997 года, Смит женился на своей давней подруге Джаде Пинкетт. Она родила мужу еще двоих детей: сына Джейдена и дочь Уиллоу. С дочкой актер появился в картине "Я — легенда", а с сыном — в фильме "В погоне за счастьем" и "После нашей эры".

Трей тоже пошел по стопам отца и уже успел сняться в нескольких картинах.

[ + – ] Уилл Смитт со всеми своими детьми

Напомним, недавно Уилл Смит записал первое за четыре месяца видеообращение, где снова попросил прощения у Криса Рока за инцидент на "Оскаре", когда дал ему пощечину за неудачную шутку о прическе жены. Несмотря на грандиозный скандал, талантливого актера не стали "отменять". Смитт, известный под псевдонимом The Fresh Prince, через некоторое время появится на экранах в собственной биографической картине, за съемки которой готовы заняться в стриминговом сервисе Netflix.