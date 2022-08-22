Величезний тарантул налякав Вілла Сміта (відео)

Від павука актора врятував його старший син Трей, який знешкодив тарантула.

Голлівудський актор, який отримав цього року "Оскара", Вілл Сміт, який звик зображати на екрані безстрашних героїв, у житті злякався тарантула, який незрозуміло як з'явився в його будинку. Кадрами пригоди він поділився на сторінці в Instagram, попутно показавши своїм 63,8 млн підписників старшого сина Трея.

На записі видно, як по підлозі повзе великий павук-птахоїд, а Вілл, заскочивши вище, вимагає, щоб Трей якнайшвидше прибрав цю істоту з дому.

"Що за чорт. Це великий *** павук", — заявив Вілл у відео. Він просить сина прибрати комаху, а на запитання Трея, чому той повинен це зробити, відповів:

"Давай, ти молодий і сильний, і ти впораєшся з укусом".

Трей, недовірливо подивившися на батька, накрив павука скляною посудиною, і тільки після цього Вілл зліз із стільця.

"Добре, ми по черзі, тому що ми команда", — зазначив Сміт і запропонував посунути під скляну чашку аркуш паперу, щоб перевернути його та винести павука надвір, не давши йому знову втекти в будинку. Однак спочатку він уважно розглянув комаху.

"Добре, тепер це найбільший павук, якого ми коли-небудь бачили у своєму житті", — резюмував Трей, із чим твердо погоджується його батько. Насамкінець Сміт пожартував, що тепер вони продадуть будинок.

Трей — син Вілла Сміта від першого шлюбу з Ширі Зампіно (нині Ширі Флетчер). Із матір'ю свого первістка актор розлучився 1995 року після трьох років сімейного життя. Його син, повне ім'я якого звучить Віллард Крістофер Сміт III, залишився жити з матір'ю, але зберіг хороші стосунки з батьком. Через два роки після розлучення, 31 грудня 1997 року, Сміт одружився зі своєю давньою подругою Джадою Пінкетт. Вона народила чоловікові ще двох дітей: сина Джейдена та дочку Віллоу. З донькою актор з'явився в стрічці "Я — легенда", а із сином — у фільмі "У гонитві за щастям" і "Після нашої ери".

Трей теж пішов стопами батька та вже встиг знятися в кількох стрічках.

[ + – ] Вілл Сміт із усіма своїми дітьми

Нагадаємо, нещодавно Вілл Сміт записав перше за чотири місяці відеозвернення, де знову попросив вибачення в Кріса Рока за інцидент на "Оскарі", коли дав йому ляпас за невдалий жарт про зачіску дружини. Незважаючи на грандіозний скандал, талановитого актора не стали "скасовувати". Сміт, відомий під псевдонімом The Fresh Prince, за деякий час з'явиться на екранах у власній біографічній картині, за зйомки якої готові взятися в стримінговому сервісі Netflix.