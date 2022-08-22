Костюм Versace и драгоценности: блогерша купила грузовик потерянных посылок и показала их содержимое

Американка потратила $13 тысяч и не прогадала. В потерянных на почте посылках оказалась брендовая обувь и одежда, коробка с ювелирными изделиями и даже пишущая машинка общей стоимостью в $40 тысяч.

Американская блогерша HopeScope выкупила грузовик потерянных посылок и продемонстрировала подписчикам их содержимое. Соответствующее видео она выложила у себя в You-Tube-канале.

Американка потратила на потерянные на почте посылки $13 тыс. В результате ей достались товары на сумму более $42,7 тыс.

В частности, в коробках оказалась обувь известных брендов – Adidas, Converse, Birkenstocks, Toms и Dr. Martens. Кроме этого, она показала костюм Versace за $1,2 тыс., платье Tory Burch за $500 и сумку Dior стоимостью $4,2 тыс.

Среди потерянных вещей блогерша также обнаружила беспроводной пылесос Dyson ($8,5 тыс.) и коробку с ювелирными изделиями на общую сумму в $3 тыс.

Помимо этого, девушке досталось 113 комплектов одежды для питомцев, 141 футболка и 74 пары носков Adidas. Из других коробок она извлекла джинсовое нижнее белье, поврежденные клюшки для гольфа, гитару, пишущую машинку и пять клавиатур Apple.

Это уже не первый такой эксперимент HopeScope. В феврале этого года блогерша выкупила потерянные в аэропорту посылки из интернет-магазинов.

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