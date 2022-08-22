Костюм Versace та коштовності: блогерка купила вантажівку втрачених посилок і показала їх вміст

Американка витратила $13 тисяч і не помилилася. У втрачених на пошті посилках виявилося брендове взуття та одяг, коробка з ювелірними виробами і навіть друкарська машинка загальною вартістю $40 тисяч.

Американська блогерка HopeScope викупила вантажівку втрачених посилок і продемонструвала підписникам їхній вміст. Відповідне відео вона виклала в себе у You-Tube-каналі.

Американка витратила на втрачені на пошті посилки $13 тис. У результаті їй дісталися товари понад $42,7 тис.

Зокрема, в коробках виявилося взуття відомих брендів — Adidas, Converse, Birkenstocks, Toms та Dr. Martens. Крім цього, вона показала костюм Versace за $1,2 тис., сукню Tory Burch за $500 та сумку Dior вартістю $4,2 тис.

Серед втрачених речей блогерка також виявила бездротовий порохотяг Dyson ($8,5 тис.) та коробку з ювелірними виробами на загальну суму $3 тис.

Крім цього, дівчині дісталося 113 комплектів одягу для домашніх тварин, 141 футболка та 74 пари шкарпеток Adidas. З інших коробок вона витягла джинсову спідню білизну, пошкоджені ключки для гольфу, гітару, друкарську машинку та п'ять клавіатур Apple.

Це вже не перший такий експеримент HopeScope. У лютому цього року блогерка викупила втрачені в аеропорту посилки з інтернет-магазинів.

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