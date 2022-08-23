Анджелина Джоли сходила с младшей дочерью Вивьен в театр

14-летняя Вивьен, как оказалось, обожает театр

Анджелина Джоли обычно редко постит фото со своими детьми, оберегая их личную жизнь, но, видимо, не возражает, когда это делают другие. Так, снимки актрисы и ее младшей дочки Вивьен опубликовал исполнитель Энтони Норман.

Джоли и Вивьен сходили на шоу "Дорогой Эван Хансен" и сфотографировались за кулисами с Норманом.

[ + – ] Анджелина Джоли и Вивьен с актером Энтони Норманом Фото: Twitter Dear Evan Hansen

Звезда "Вечных" взяла свою 14-летнюю дочь на представление в Филадельфии, "просто чтобы увидеть его снова", поскольку Вивьен полюбила шоу, впервые увидев его в Лос-Анджелесе.

Инсайдр уже сообщил, что и Джоли, и Вивьен были "очень милыми и приветливыми". И были в восторге от игры Энтони Нормана в роли Эвана.

Джоли для похода в театр выбрала элегантное черное платье, глаза скрыла за большими солнцезащитными очками и дополнила образ черной сумочкой Yves Saint-Laurent.

[ + – ] Анджелина Джоли и Вивьен с актерами Фото: Twitter Dear Evan Hansen

Вивьен выбрала белую толстовку и мешковатые серые брюки.

Прогулка состоялась всего через месяц после того, как Джоли была замечена в Риме со своей 16-летней дочерью Шайло на концерте Måneskin в июле.

В начале этого месяца она также отправилась в Атланту, чтобы отвезти свою 17-летнюю дочь Захару в Spelman College.

И позировала вместе со студентами и их родителями.

Напомним, актриса также удочерила 21-летнего Мэддокса из Камбоджи и 18-летнего Пакса из Вьетнама в начале 2000-х.

Близнецы Вивьен Маршелин и ее брат Нокс родились у Анджелины Джоли и Брэда Питта 12 июля 2008 года. Роды проходили в Ницце в обстановке строжайшей секретности. Право публикации первых фотографий новорожденных были проданы одному из американских журналов за 14 миллионов долларов, которые Питт и Джоли пожертвовали на благотворительность.

Ранее актриса отправилась на прогулку с Ноксом. Они побывали в Universal Studios — культовом месте для поклонников Гарри Поттера и купили волшебную палочку.