Анджеліна Джолі сходила з молодшою дочкою Вів'єн у театр

14-річна Вів'єн, як виявилося, обожнює театр.

Анджеліна Джолі зазвичай рідко постить фото зі своїми дітьми, оберігаючи їхнє особисте життя, але, мабуть, не заперечує, коли це роблять інші. Так, знімки акторки та її молодшої доньки Вів'єн опублікував виконавець Ентоні Норман.

Джолі та Вів'єн сходили на шоу "Дорогий Еван Гансен" і сфотографувалися за лаштунками з Норманом.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Вів'єн із актором Ентоні Норманом Фото: Twitter Dear Evan Hansen

Зірка "Вічних" взяла свою 14-річну доньку на виставу у Філадельфії, "просто щоб побачити її знову", оскільки Вів'єн полюбила шоу, вперше побачивши його в Лос-Анджелесі.

Інсайдр уже повідомив, що і Джолі, і Вів'єн були "дуже милими та привітними" та були в захваті від гри Ентоні Нормана в ролі Евана.

Джолі для походу в театр вибрала елегантну чорну сукню, очі приховала за великими сонцезахисними окулярами й доповнила образ чорною сумочкою Yves Saint-Laurent.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Вів'єн із акторами Фото: Twitter Dear Evan Hansen

Вів'єн вибрала білу толстовку та мішкуваті сірі штани.

Прогулянка відбулася лише через місяць після того, як Джолі була помічена в Римі зі своєю 16-річною дочкою Шайло на концерті Måneskin у липні.

На початку цього місяця вона також вирушила в Атланту, щоб відвезти свою 17-річну дочку Захару в Spelman College.

І позувала разом зі студентами та їхніми батьками.

Нагадаємо, акторка також удочерила 21-річного Меддокса з Камбоджі та 18-річного Пакса з В'єтнаму на початку 2000-х.

Близнюки Вів'єн Маршелін і її брат Нокс народилися в Анджеліни Джолі та Бреда Пітта 12 липня 2008 року. Пологи відбулися в Ніцці в обстановці найсуворішої таємності. Право публікації перших фотографій новонароджених продали одному з американських журналів за 14 мільйонів доларів, які Пітт і Джолі пожертвували на благодійність.

Раніше акторка вирушила на прогулянку з Ноксом. Вони відвідали Universal Studios — культове місце для шанувальників Гаррі Поттера — і купили чарівну паличку.