Два самые неожиданных предмета в дамской сумочке Елизаветы II

Королевский эксперт рассказал, зачем Ее Величество всегда носит с собой перочинный ножик и кроссворд.

Елизавета II почти не появляется на публике без сумочки, а ее сотрудники точно знают, что этот аксессуар она использует для тайных сигналов. Например, если королева кладет сумку на пол, это означает, что разговор с собеседником ей неприятен, и она хочет, чтобы фрейлины помогли его завершить. А когда монарх накидывает сумочку на левую руку — это явный признак того, что ей ужасно скучно.

Так как королева почти не расстается с важным аксессуаром, многих поклонников Ее Величества волнует вопрос, что же ценного она с собой носит. Недавно известный королевский эксперт Фил Дампира, автор книги под названием "Что в сумочке Королевы и другие королевские секреты") пролил свет на эту загадку. По его словам, королева всегда кладет в сумочку перочинный нож и бумажный кроссворд. Об этом пишет издание The Mirror.

Как утверждает Фил, ножик напоминает королеве о тех днях, когда она была девушкой-скаутом, а кроссворд нужен на тот случай, если она заскучает на одно из формальных мероприятий.

Как известно, раньше королева всегда носила с собой угощения для любимых корги, которые сопровождали ее повсюду. Также, по словам Дампира, Елизавета II иногда берет с собой любимый тост с джемом, чтобы перекусить, и небольшую фотокамеру, так как увлекается фотографией.

Порой Ее Величество носит в сумочке очки, мятные леденцы, авторучку и металлическую косметичку — подарок ныне покойного принца Филиппа. А еще иногда берет с собой "талисманы на удачу" — миниатюрные фигурки собак и лошадей, а также семейные фотографии.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, какой фастфуд предпочитают члены королевской семьи. Так, например, Елизавета II непрочь порой побаловать себя "вредной" едой. В такие дни Ее Величество выбирает традиционный британский фастфуд Fish and Chips — жареные рыбные палочки с картофелем фри. Их то она и заказывает в закусочной недалеко от ее шотландского поместья. Принц Чарльз может иногда съесть кусочек пицц "Маргариты", а его сыновья — принц Уильям и принц Гарри — обожают блюда из ресторанов быстрого питания Nando's, которые специализируются на фастфуде из курицы.