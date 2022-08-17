Любимый фастфуд Елизаветы II, Кейт Миддлтон и других Виндзоров

В топе "вредных" кулинарных предпочтений королевской семьи — пицца, суши и картофель фри.

Как известно, в распоряжении Виндзоров целый дворцовый персонал, способный приготовить самые изысканные блюда. Однако это вовсе не означает, что членам королевской семьи чужды маленькие радости в виде поедания пакетика картошки фри или горячей сырной пиццы. Фокус рассказывает, какой фастфуд выбирают сливки британского общества за спиной у персонала дворцовой кухни.

Королева Елизавета II

Глава британской монархии любит простую пищу. Она завтракает овсянкой с фруктами или тостами с мармеладом, выбирает на ужин рыбу с овощами и жить не может без кусочка шоколадного торта. Однако порой 96-летняя королева непрочь порадовать себя и более "вредной" едой. Например, во время ежегодного отпуска в Балморале она может попросить принести ей блюдо из закусочной, расположенной недалеко от замка.

В такие дни монарх выбирает традиционный британский фастфуд Fish and Chips — жареные рыбные палочки с картофелем фри. Их то она и заказывает в местном заведении, когда проводит время в своем шотландском поместье.

Впрочем, бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэди не раз говорил, что Ее Величество "гурман", в отличие от принца Филиппа, который может "есть и болтать целый день", потому она действительно редко выбирает жирную закуску из ресторанов быстрого питания. Также МакГрэди добавлял, что Ее Величеству нравится рыба в панировке, а не в кляре, а ее чипсы, нарезанные идеальными прямоугольниками, для нее складывают стопкой в ​​стиле игры "Дженга".

Принц Чарльз

Чаще всего принц Чарльз предпочитает органическую пищу, а также продукты животного происхождения — яйца, сыр. Говорят, что вареное яйцо — неотъемлемая часть его завтрака. Однако в 2019 году во время визита в Шотландию будущий король проговорился о своем любимом фастфуде. Кто-то из публики подарил принцу пиццу "Маргариту", и это так его обрадовало, что он признался — это его самая любимая пицца.

[ + – ] Любимая пицца принца Чарльза - "Маргарита" Фото: Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Как пишет Нellomagazine, герцог и герцогиня Кембриджские обожают карри. По словам Кейт Миддлтон, ее супруг предпочитает умеренную остроту в этом блюде. Карри они заказывают на вынос и просят забрать блюда кого-то из персонала дворца.

Кроме карри, принц Уильям обожает блюда из ресторанов быстрого питания Nando's, которая специализируется на фастфуде из курицы. Об этом чудо-месте будущего королю рассказал офицер охраны.

"Все любят Nando's. На самом деле, офицер, который со мной [сегодня], — тот, который постоянно достает мне Nando's. Это его вина" — шутил принц, рассказывая о своих предпочтениях в фастфуде.

[ + – ] В семье Кембриджей иногда едят фастфуд Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл

Как и старший брат, принц Гарри любит сеть ресторанов Nando's. Об этом писал Hellomagazine. Как-то в 2013 году папарацци заметили принца поздно вечером, ужинающим в лондонском отделении кафе в районе Фулхэм. Там принц заказал куриную питу с дополнительным сыром, сливочным пюре и двойной порцией из курицы с картофелем фри.

Меган Маркл тоже любительница побаловать себя картофелем фри. Как-то в интервью Best Health Canada она призналась, что могла бы есть это блюдо хоть весь день. Однако затем добавила, что соблюдает баланс, усердно тренируется и составляет себя рацион так, чтобы не чувствовать себя обделенной, а значит не переедать.

Кроме того герцогиня Сассекская обожает суши, а еще рыбное тако. У нее даже есть свой фирменный рецепт. Меган поджаривает на сковородке немного перца, лука, рыбного филе, все это солит и перчит, добавляет лаймовый сок и заворачивает в горячую кукурузную тортилью. Супрга принца Гарри уверена, что пара таких кусочков делают ее счастливее.

Зара и Майкл Тиндалл

В 2007 году супруг старшей внучки Елизаветы II регбист Майк Тиндалл признался The Guardian, что по воскресеньям ест все, что хочет. Среди его предпочтений китайская кухня — причем Майк любит плотный обед и ужин, а потому сразу заказывает порцию на двоих.

Зара Тиндалл в свою очередь непрочь угоститься кусочком пиццы или блинчиками — с таким фастфудом ее видели во время скачек.

Фокус ранее писал о том, какой алкоголь любят члены королевской семьи.