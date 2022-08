Стало известно, какой алкоголь любят Кейт Миддлтон и Елизавета II

Кейт Миддлтон любит пиво, принцесса Евгения водку с лаймом, а королева Елизавета II отдает предпочтение крепким коктейлям.

Члены королевской семьи тоже время от времени любят расслабиться и выпить пару бокалов изысканного вина, пинту пива или стакан бодрящего джина. У каждого из них есть свой любимый напиток. Фокус рассказывает, какой алкоголь предпочитают в британской королевской семье.

Королева Елизавета II

В 2017 году бывший шеф-повар монарха Даррен МакГрэйди прокомментировал слухи о том, будто Елизавета II выпивает по четыре коктейля каждый день. Как пишет Hellomagazine, в интервью CNN он отметил, что если бы королева действительно выпивала такое количество алкоголя, она бы не смогла удержаться на ногах. Тем не менее МакГрэйди добавил, что Елизавета II любит джин с добавлением Dubonnet — это французский аперитив на основе вина и растительных экстрактов.

"Это ее любимый напиток" — сказал повар, уточнив что Ее Величество не пьет коктейль каждый день.

"Она не просыпается утром и не выпивает большую порцию джина с тоником" — добавил МакГрэйди.

За ужином Елизавета II может віпить бокал ее любимого вина — немецкого сладкого. Но только вечером, когда все дела завершены.

[ + – ] Елизавета II может выпить бокал вина за ужином Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл

Как и многие британцы, принц Гарри отдает предпочтение пинте пива. Летом 2019 года, когда Сассекские еще жили в Великобритании, они нередко заглядывали в паб The Rose & Crown в Беркшире, который находится в десяти минутах езды от их дома Frogmore Cottage в Виндзоре. Так что поклонники Гарри и Маркл могли наблюдать картину, как Гарри наслаждается парой пинт пива, пока его супруга нянчит маленького Арчи на руках.

[ + – ] Принц Гарри предпочитает пиво, а вот его супруга Меган Маркл не откажется от бокала хорошего вина Фото: Getty Images

А вот супруга принца Гарри Меган Маркл любит за ланчем или ужином выпить бокал красного вина. В интервью The New Potato она как-то признавалась, что обожает итальянское красное купажированное вино Tignanello. И даже назвала свой блог о стиле жизни The Tig, в честь упомянутого напитка.

Меган Маркл также упоминала, что одно из ее guilty pleasures — наслаждаться шоколадным десертом под бокал хорошего красного вина. А вот если спросить герцогиню Сассекскую, какой коктейль она предпочитает, супруга принца Гарри не будет долго раздумывать и ответит, что это "Негрони".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Трудно представить, но Кейт Миддлтон ни за что не откажется от пинты Гиннесса. Как пишет Hellomagazine, во время поездки в Ирландию пару лет назад пара даже заехала в Guinness Storehouse, чтобі попробовать пиво Guinness.

Что касается принца Уильяма, он, как и его младший брат, не откажется от хорошей пинты пива. Его однажды видели в лондонском пабе Prince Albert в Баттерси за кружкой пива с экс-полузащитником сборной Англии Фрэнком Лэмпардом. Вместе с местными жителями принц Уильям смотрел Евро-2020.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям предпочитают расслабиться с пинтой пива Фото: Getty Images

Принцесса Евгения

Муж принцессы Евгении долгое время был амбассадором компании Casamigos Tequil, так что наверняка пара позволяла себе по выходным выпить по коктейлю с текилой. Хотя сама внучка Елизаветы II признавалась, что ее любимый напиток — водка с большим количеством лайма.

Впрочем, принцесса Евгения не так давно стала мамой, и, возможно, пока у нее нет времени, чтобы расслабиться и провести время с бокалом алкогольного напитка.

Зара Тиндалл

Как пишет Hellomagazine, супруг Зары Тиндалл — старшей внучки королевы Елизаветы II, Майк, время от времени любит подбодрить себя несколькими стаканами крепких напитков. Его шумный мальчишник в Маями, после которого ему якобы выставили фантастический счет в $20,000, до сих пор остается поводом для многочисленных шуток в узком кругу друзей.

Однако, как известно, Зара тоже не ханжа и может выпить бокал красного, белого или розового вина. В 2016 году она сказала Country Living , что ее идеальный вечер — это "тихий субботний вечер в местном пабе".

