Стало відомо, який алкоголь люблять Кейт Міддлтон і Єлизавета II

Кейт Міддлтон любить пиво, принцеса Євгенія — горілку з лаймом, а королева Єлизавета II віддає перевагу міцним коктейлям.

Члени королівської родини теж час від часу люблять розслабитися та випити пару келихів вишуканого вина, пінту пива або склянку джину, що бадьорить. Кожен із них має свій улюблений напій. Фокус розповідає, якому алкоголю віддають перевагу в британській королівській родині.

Королева Єлизавета II

У 2017 році колишній шеф-кухар монарха Даррен Макгрейді прокоментував чутки про те, що Єлизавета II випиває по чотири коктейлі щодня. Як пише Hellomagazine, в інтерв'ю CNN він зазначив, що якби королева справді випивала таку кількість алкоголю, вона не змогла б утриматися на ногах. Тим не менш, Макгрейді додав, що Єлизавета II любить джин із додаванням Dubonnet — це французький аперитив на основі вина та рослинних екстрактів.

"Це її улюблений напій", — сказав кухар, уточнивши, що Її Величність не п'є коктейль щодня.

"Вона не прокидається вранці та не випиває великої порції джину з тоніком", — додав Макгрейді.

За вечерею Єлизавета ІІ може випити келих її улюбленого вина — німецького солодкого. Але лише увечері, коли всі справи завершено.

[ + – ] Єлизавета II може випити келих вина за вечерею Фото: Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл

Як і багато британців, принц Гаррі віддає перевагу пінті пива. Влітку 2019 року, коли Сассекські ще жили у Великій Британії, вони нерідко заглядали в паб The Rose & Crown у Беркширі, який розташований за десять хвилин їзди від їхнього будинку Frogmore Cottage у Віндзорі. Так що шанувальники Гаррі та Маркл могли спостерігати картину, як Гаррі насолоджується парою пінт пива, поки його дружина няньчить маленького Арчі на руках.

[ + – ] Принц Гаррі віддає перевагу пиву, а ось його дружина Меган Маркл не відмовиться від келиха гарного вина Фото: Getty Images

А ось дружина принца Гаррі Меган Маркл любить за ланчем чи вечерею випити келих червоного вина. В інтерв'ю The New Potato вона якось зізнавалася, що обожнює італійське червоне купажоване вино Tignanello. І навіть назвала свій блог про стиль життя The Tig на честь згаданого напою.

Меган Маркл також згадувала, що одне з її guilty pleasures — насолоджуватися шоколадним десертом під келих гарного червоного вина. А от якщо запитати герцогиню Сассекську, якому коктейлю вона віддає перевагу, дружина принца Гаррі не буде довго роздумувати та відповість, що це негроні.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Важко уявити, але Кейт Міддлтон нізащо не відмовиться від пінти "Гіннеса". Як пише Hellomagazine, під час поїздки в Ірландію кілька років тому пара навіть заїхала до Guinness Storehouse, щоб спробувати пиво Guinness.

Щодо принца Вільяма, він, як і його молодший брат, не відмовиться від гарної пінти пива. Його одного разу бачили в лондонському пабі Prince Albert у Баттерсі за кухлем пива з експівзахисником збірної Англії Френком Лемпардом. Разом із місцевими мешканцями принц Вільям дивився Євро-2020.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям вважають за краще розслабитися з пінтою пива Фото: Getty Images

Принцеса Євгенія

Чоловік принцеси Євгенії довгий час був амбасадором компанії Casamigos Tequil, тож напевно пара дозволяла собі у вихідні випити по коктейлю з текілою. Хоча сама внучка Єлизавети II зізнавалася, що її улюблений напій — горілка з великою кількістю лайма.

Утім, принцеса Євгенія не так давно стала мамою та, можливо, поки не має часу, щоб розслабитися та провести час із келихом алкогольного напою.

Зоря Тіндалл

Як пише Hellomagazine, чоловік Зари Тіндалл — старшої онуки королеви Єлизавети II — Майк іноді любить підбадьорити себе кількома склянками міцних напоїв. Його гучний парубоцький вечір у Маямі, після якого йому нібито виставили фантастичний рахунок у $20,000, досі залишається приводом для численних жартів у вузькому колі друзів.

Однак, як відомо, Зара теж не ханжа та може випити келих червоного, білого чи рожевого вина. У 2016 році вона сказала Country Living, що її ідеальний вечір — це "тихий суботній вечір у місцевому пабі".

