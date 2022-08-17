Улюблений фастфуд Єлизавети II, Кейт Міддлтон та інших Віндзорів

У топі "шкідливих" кулінарних переваг королівської родини — піца, суші та картопля фрі.

Як відомо, у розпорядженні Віндзорів цілий палацовий персонал, здатний приготувати найвишуканіші страви. Однак це зовсім не означає, що членам королівської родини чужі маленькі радості як-то поїдання пакетика картоплі фрі або гарячої сирної піци. Фокус розповідає, який фастфуд обирають вершки британського товариства за спиною у персоналу кухні.

Королева Єлизавета II

Глава британської монархії любить просту їжу. Вона снідає вівсянкою з фруктами чи тостами з мармеладом, обирає на вечерю рибу з овочами та жити не може без шматочка шоколадного торта. Однак часом 96-річна королева не проти порадувати себе і "шкідливішою" їжею. Наприклад, під час щорічної відпустки в Балморалі вона може попросити принести їй страву із закусочної, розташованої неподалік від замку.

У такі дні монарх обирає традиційний британський фастфуд Fish and Chips — смажені рибні палички з картоплею фрі. Їх вона і замовляє в місцевому закладі, коли проводить час у своєму шотландському маєтку.

Утім, колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГреді неодноразово говорив, що Її Величність "гурман", на відміну від принца Філіпа, який може "їсти і базікати цілий день", тому вона дійсно рідко вибирає жирну закуску з ресторанів швидкого харчування. Також МакГреді додав, що Її Величності подобається риба в паніруванні, а не в клярі, а її чіпси, нарізані ідеальними прямокутниками, для неї складають у стилі гри "Дженга".

Принц Чарльз

Найчастіше принц Чарльз віддає перевагу органічній їжі, а також продуктам тваринного походження — яйцям, сиру. Кажуть, що варене яйце є невід'ємною частиною його сніданку. Однак у 2019 році під час візиту до Шотландії майбутній король проговорився про свій улюблений фастфуд. Хтось із публіки подарував принцу піцу "Маргариту", і це так його втішило, що він зізнався — це його найулюбленіша піца.

[ + – ] Улюблена піца принца Чарльза — "Маргарита" Фото: Getty Images

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Як пише Нellomagazine, герцог і герцогиня Кембриджські люблять карі. За словами Кейт Міддлтон, її чоловік віддає перевагу помірній гостроті в цій страві. Карі вони замовляють на виніс і просять забрати страви когось з персоналу палацу.

Крім карі, принц Вільям обожнює страви з ресторанів швидкого харчування Nando's, що спеціалізується на фаст-фуді з курки. Про це диво-місце майбутнього королю розповів офіцер охорони.

"Усі люблять Nando's. Насправді, офіцер, який зі мною [сьогодні], — той, який постійно дістає мені Nando's. Це його вина" — жартував принц, розповідаючи про свої уподобання у фастфуді.

[ + – ] У сім'ї Кембриджів іноді їдять фастфуд Фото: Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл

Як і старший брат, принц Гаррі любить мережу ресторанів Nando's. Про це писав Hellomagazine. Якось у 2013 році папараці помітили принца пізно ввечері, коли той вечеряв у лондонському відділенні кафе в районі Фулхем. Там принц замовив курячу піту з додатковим сиром, вершковим пюре та подвійною порцією з курки з картоплею фрі.

Меган Маркл теж любителька побалувати себе картоплею фрі. Якось в інтерв'ю Best Health Canada вона зізналася, що могла б їсти цю страву хоч весь день. Однак потім додала, що дотримується балансу, старанно тренується і складає для себе раціон так, щоб не почуватися обділеною, а значить не переїдати.

Крім того герцогиня Сассекська любить суші, а також рибне тако. Вона навіть має свій фірмовий рецепт. Меган підсмажує на сковорідці трохи перцю, цибулі, рибного філе, все це солить і перчить, додає лаймовий сік і загортає гарячу кукурудзяну тортилью. Дружина принца Гаррі впевнена, що кілька таких шматочків роблять її щасливішою.

Зара і Майкл Тіндалл

У 2007 році чоловік старшої онуки Єлизавети II регбіст Майк Тіндалл зізнався The Guardian, що в неділю їсть все, що хоче. Серед його уподобань китайська кухня — причому Майк любить ситний обід і вечерю, а тому одразу замовляє порцію на двох.

Зара Тіндалл зі свого боку не проти пригоститися шматочком піци або млинцями — з таким фастфудом її бачили під час стрибків.

Фокус раніше писав, який алкоголь люблять члени королівської сім'ї.